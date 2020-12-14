В Китае сжигают осиные гнёзда с помощью дронов: видео

«Горящий пепел осиного гнезда постепенно осыпался и падал, тем временем очевидцы происходящего аплодировали и хвалили команду спасателей», — говорится в статье в местном новостном приложении, управляемом государственным телеканалом Chongqing TV.

Как рассказали в Blue Sky Rescue, на данный момент уничтожено 11 гнёзд, но осталось еще около ста. Как отмечает местное издание, жители деревни очень довольны. «Теперь нам не нужно бояться того, что нас покусают осы», — заявил один из участников эксперимента.

Газета China Daily сообщила в 2013 году, что в Китае довольно высокий уровень смертности от укусов ос, особенно в отдаленных сельских районах, так как люди не могут своевременно получить лечение.

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