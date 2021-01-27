В Китае ввели электронные паспорта для собак с отпечатком носа

В Китае объявили о реализации программы, в которой для регистрации домашних собак используется технология распознавания отпечатков носа. Власти требуют, чтобы владельцы, страхующие своих питомцев, использовали мобильное платежное приложение, принадлежащее компании Alibaba Group, чтобы загрузить изображение носа собаки и получить цифровое удостоверение личности. После регистрации собаки официальные лица смогут идентифицировать ее по носу животного.

Этот способ идентификации разрабатывала ChongAiWangGuo, компания по управлению цифровой информацией о домашних животных, при сотрудничестве с филиалом Шэньчжэньского института передовых технологий. Технология распознавания отпечатков носа домашних животных имеет 98-процентный показатель успешности распознавания, и ожидается, что этот показатель вырастет до 99,9 процента при содействии Китайской академии наук.