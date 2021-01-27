В Китае ввели электронные паспорта для собак с отпечатком носа

В Китае объявили о реализации программы, в которой для регистрации домашних собак используется технология распознавания отпечатков носа. Власти требуют, чтобы владельцы, страхующие своих питомцев, использовали мобильное платежное приложение, принадлежащее компании Alibaba Group, чтобы загрузить изображение носа собаки и получить цифровое удостоверение личности. После регистрации собаки официальные лица смогут идентифицировать ее по носу животного.
Этот способ идентификации разрабатывала ChongAiWangGuo, компания по управлению цифровой информацией о домашних животных, при сотрудничестве с филиалом Шэньчжэньского института передовых технологий. Технология распознавания отпечатков носа домашних животных имеет 98-процентный показатель успешности распознавания, и ожидается, что этот показатель вырастет до 99,9 процента при содействии Китайской академии наук.
По сравнению с традиционной бумажной идентификационной картой собаки, которая обычно основана на имплантации чипа для определения личности питомца, технология распознавания отпечатков носа снижает риск травм застрахованных домашних животных, добавил Ян.
Технология была в тестовом порядке введена еще в июле прошлого года, и с тех пор было застраховано более 15 000 домашних собак.
Чжан Сюаньци, представитель компании Ping An по страхованию домашних животных, заявил, что компания достигла соглашений с почти 60 больницами для домашних животных в Шанхае и Чэнду. Все сотрудничающие больницы могут регистрировать личность питомца, использовать ее для медицинских записей и просматривать записи с помощью распознавания отпечатков носа.
В Китае насчитывается около 100 миллионов домашних животных, и в 2019 году расходы жителей страны на них достигли 202,4 миллиарда юаней (29,5 миллиарда долларов), что на 18,5 процента больше, чем годом ранее.
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