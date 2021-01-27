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Жизнь планеты

В Китае ввели электронные паспорта для собак с отпечатком носа

National Geographic Россия
27 января 2021
Документ необходим для подтверждения личности застрахованных питомцев.

В Китае объявили о реализации программы, в которой для регистрации домашних собак используется технология распознавания отпечатков носа. Власти требуют, чтобы владельцы, страхующие своих питомцев, использовали мобильное платежное приложение, принадлежащее компании Alibaba Group, чтобы загрузить изображение носа собаки и получить цифровое удостоверение личности. После регистрации собаки официальные лица смогут идентифицировать ее по носу животного.

Этот способ идентификации разрабатывала ChongAiWangGuo, компания по управлению цифровой информацией о домашних животных, при сотрудничестве с филиалом Шэньчжэньского института передовых технологий. Технология распознавания отпечатков носа домашних животных имеет 98-процентный показатель успешности распознавания, и ожидается, что этот показатель вырастет до 99,9 процента при содействии Китайской академии наук.

«Путем идентификации по отпечатку носа домашнего животного мы можем создать файл застрахованного домашнего животного, чтобы точно подтвердить его личность при урегулировании претензии», — Ян Ран, гендиректор ChongAiWangGuo.

По сравнению с традиционной бумажной идентификационной картой собаки, которая обычно основана на имплантации чипа для определения личности питомца, технология распознавания отпечатков носа снижает риск травм застрахованных домашних животных, добавил Ян.

Технология была в тестовом порядке введена еще в июле прошлого года, и с тех пор было застраховано более 15 000 домашних собак.

Чжан Сюаньци, представитель компании Ping An по страхованию домашних животных, заявил, что компания достигла соглашений с почти 60 больницами для домашних животных в Шанхае и Чэнду. Все сотрудничающие больницы могут регистрировать личность питомца, использовать ее для медицинских записей и просматривать записи с помощью распознавания отпечатков носа.

«Так же, как и медицинское страхование, мы оплачиваем медицинские расходы застрахованных домашних животных, и причина, по которой мы готовы предложить такую страховку, заключается в том, что мы можем определить личность домашнего животного посредством точной идентификации с помощью отпечатков носа», — Чжан Сюаньци.

В Китае насчитывается около 100 миллионов домашних животных, и в 2019 году расходы жителей страны на них достигли 202,4 миллиарда юаней (29,5 миллиарда долларов), что на 18,5 процента больше, чем годом ранее.

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