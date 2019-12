В КНДР построили новый город. Он выглядит вполне современно

Церемонию открытия лично возглавлял лидер нации Ким Чен Ын.

Официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA сообщило об открытии города Самчжиён. Официальные мероприятия с парадом, демонстрацией и фейерверками возглавлял лидер страны Ким Чен Ын. KCNA отмечает, что город может вместить 4 тысячи семей. В нем есть отели, горнолыжная трасса, стадион, коммерческие, культурные и медицинские учреждения. Государственное СМИ называет Самчжиён «образцом строительства при социализме, воплощением современной цивилизации».

The city of Samjiyon, one of the largest economic initiatives of North Korean leader Kim Jong Un, can accommodate 4,000 families and has 380 blocks of public and industrial buildings https://t.co/cCvioQNhSJ pic.twitter.com/MqYYkVEmMb — Reuters (@Reuters) December 3, 2019

Как отмечает корреспондент NK News Колин Цвирко, чистые фасады и богато украшенные здания делают Самчжиён не похожим ни на один другой город в КНДР. «Путешествующие по Самчжиёну не наткнутся на менее ухоженные участки главной дороги, как в случае с Пхеньяном и другими городами», – говорит Цвирко. Он добавил, что город довольно маленький – не длиннее 2-3 километров в любом направлении. Известно, что в городе уже есть жители, но пока неясно, сколько их.

North Korea unveils newly-reconstructed “utopia” town in Samjiyon:



(Photo: Rodong Sinmun - Fireworks go off at the base of Pegae Peak in the west of town while people are gathered at an intersection in the east near the large Samjiyon Hotel.)https://t.co/0prM71P54Z pic.twitter.com/n3pjYpPKJ8 — NK NEWS (@nknewsorg) December 4, 2019

По словам корреспондента NK News, есть доказательства того, что для завершения проекта использовался принудительный труд местных гражданских лиц и молодежных бригад. Люди были вынуждены работать более 12 часов в день за скромный паек, не получая денег. В своем ежегодном новогоднем выступлении Ким Чен Ын сослался на Самчжиён, назвав его «идеальной социалистической деревней». «Вся партия, вся армия и весь народ должны превратиться в Самчжиён – модель современного горного города, идеальной социалистической деревни», – сказал лидер КНДР.

Samjiyon county at the foot of Mount Paektu is inaugurated. A new home for the wealthy of #NorthKorea.



Choe Ryong-hae gave a speech and together with Pak Pong-ju held up the ribbon for Kim Jong-eun's ribbon cutting.



Would Ayn Rand be ambivalent about today's unveiling?#DPRK pic.twitter.com/vbuBXIsjl9 — Devi Rhamesz (@ChrliesWarchest) December 3, 2019