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Жизнь планеты

В КНДР построили новый город. Он выглядит вполне современно

04 декабря 2019
Церемонию открытия лично возглавлял лидер нации Ким Чен Ын.

Официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA сообщило об открытии города Самчжиён. Официальные мероприятия с парадом, демонстрацией и фейерверками возглавлял лидер страны Ким Чен Ын.

KCNA отмечает, что город может вместить 4 тысячи семей. В нем есть отели, горнолыжная трасса, стадион, коммерческие, культурные и медицинские учреждения. Государственное СМИ называет Самчжиён «образцом строительства при социализме, воплощением современной цивилизации».

Как отмечает корреспондент NK News Колин Цвирко, чистые фасады и богато украшенные здания делают Самчжиён не похожим ни на один другой город в КНДР.

«Путешествующие по Самчжиёну не наткнутся на менее ухоженные участки главной дороги, как в случае с Пхеньяном и другими городами», – говорит Цвирко.

Он добавил, что город довольно маленький – не длиннее 2-3 километров в любом направлении. Известно, что в городе уже есть жители, но пока неясно, сколько их.

По словам корреспондента NK News, есть доказательства того, что для завершения проекта использовался принудительный труд местных гражданских лиц и молодежных бригад. Люди были вынуждены работать более 12 часов в день за скромный паек, не получая денег.

В своем ежегодном новогоднем выступлении Ким Чен Ын сослался на Самчжиён, назвав его «идеальной социалистической деревней».

«Вся партия, вся армия и весь народ должны превратиться в Самчжиён – модель современного горного города, идеальной социалистической деревни», – сказал лидер КНДР.

Цвирко отметил важность местоположения города. Он находится возле вулкана Пэктусан, который считается священной горой у северокорейцев и местом рождения Ким Чен Ира, отца Ким Чен Ына.

Пэктусан – потенциально активный вулкан на границе КНДР и КНР. Вулкан неоднократно проявлял активность – извержения происходили в 1597 году (пепел этого извержения был найден даже в южной части острова Хоккайдо), а также в 1668 и 1702 годах. Последнее извержение произошло в 1903 году.