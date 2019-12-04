В КНДР построили новый город. Он выглядит вполне современно

Как отмечает корреспондент NK News Колин Цвирко, чистые фасады и богато украшенные здания делают Самчжиён не похожим ни на один другой город в КНДР.

«Путешествующие по Самчжиёну не наткнутся на менее ухоженные участки главной дороги, как в случае с Пхеньяном и другими городами», – говорит Цвирко.

Он добавил, что город довольно маленький – не длиннее 2-3 километров в любом направлении. Известно, что в городе уже есть жители, но пока неясно, сколько их.