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Жизнь планеты

В Колизее установят высокотехнологичный выдвижной пол

National Geographic Россия
28 декабря 2020
Колизей
Фото: Navin75 / flickr.com
Работы начнутся в 2021 году.

В Колизее будет установлен высокотехнологичный выдвижной пол, который позволит посетителям познакомиться с жизнью древних гладиаторов. Как ожидается, новый инженерный проект стартует в следующем году и будет завершен в 2022 или 2023 году. 

Планируется, что проект выдвижного пола будет включать люки и скрытые лифты. Общий бюджет проекта составит 18,5 млн евро. 

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Дарио Франческини
министр культуры Италии

«Это будет крупное технологическое вмешательство, которое предоставит посетителям возможность не только увидеть подземные комнаты, но и оценить красоту Колизея, стоя в центре арены»

По его словам, обновленный пол, а также любые люки или механические компоненты должны иметь возможность быстро закрываться, чтобы защитить подземные пространства от дождя. В министерстве также заявили, что после установки нового пола в Колизее можно будет проводить концерты и театральные представления. 

Построенный 2000 лет назад Колизей был самым большим амфитеатром Римской империи, где проводились гладиаторские бои и другие общественные развлечения.

Он остается одной из самых известных достопримечательностей Италии, в 2019 году его посетили около 7,6 миллиона человек.

Колизей. Илья Минский
Илья Минский
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