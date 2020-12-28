В Колизее установят высокотехнологичный выдвижной пол

По его словам, обновленный пол, а также любые люки или механические компоненты должны иметь возможность быстро закрываться, чтобы защитить подземные пространства от дождя. В министерстве также заявили, что после установки нового пола в Колизее можно будет проводить концерты и театральные представления.

Построенный 2000 лет назад Колизей был самым большим амфитеатром Римской империи, где проводились гладиаторские бои и другие общественные развлечения.

Он остается одной из самых известных достопримечательностей Италии, в 2019 году его посетили около 7,6 миллиона человек.