В Колизее установят высокотехнологичный выдвижной пол

В Колизее будет установлен высокотехнологичный выдвижной пол, который позволит посетителям познакомиться с жизнью древних гладиаторов. Как ожидается, новый инженерный проект стартует в следующем году и будет завершен в 2022 или 2023 году.
Планируется, что проект выдвижного пола будет включать люки и скрытые лифты. Общий бюджет проекта составит 18,5 млн евро.
Дарио Франческиниминистр культуры Италии
По его словам, обновленный пол, а также любые люки или механические компоненты должны иметь возможность быстро закрываться, чтобы защитить подземные пространства от дождя. В министерстве также заявили, что после установки нового пола в Колизее можно будет проводить концерты и театральные представления.
Построенный 2000 лет назад Колизей был самым большим амфитеатром Римской империи, где проводились гладиаторские бои и другие общественные развлечения.
Он остается одной из самых известных достопримечательностей Италии, в 2019 году его посетили около 7,6 миллиона человек.