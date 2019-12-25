В Лондоне открыли отель-и́глу со стенами из замерзшего пива: видео

Британская пивоварня и сеть пабов Greene King установила в лондонском боро Саутуарк полутораметровое ледяное сооружение, которое они назвали «отель-иглу» — подобно зимнему жилищу канадских эскимосов иглу. Оно построено из ледяных блоков, два из которых состоят более чем из тысячи литров замороженного пива.
Прохожим предлагается провести время в инсталляции, в которой лежат спальники, грелки для рук, шарфы и перчатки. Во время своего пребывания в иглу им даже предложат неограниченный запас пива: в бутылках и в виде замороженных стен из пива, которые можно облизать. Акция приурочена к выпуску нового сорта эля — «Ледокол».
«Наш отель — идеальное место, где можно отдохнуть с другом и любимым человеком и насладиться дегустацией пива, подобной которой не найти нигде. Это первое установленное эль-иглу, и, если эксперимент удастся, мы можем продолжить акцию возле наших пабов по всей стране — это может стать идеальным местом для ночевки людей, которые не захотят ехать домой на такси после закрытия», — Мэтт Старбак, управляющий директор сети.