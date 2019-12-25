В Лондоне открыли отель-и́глу со стенами из замерзшего пива: видео

Прохожим предлагается провести время в инсталляции, в которой лежат спальники, грелки для рук, шарфы и перчатки. Во время своего пребывания в иглу им даже предложат неограниченный запас пива: в бутылках и в виде замороженных стен из пива, которые можно облизать. Акция приурочена к выпуску нового сорта эля — «Ледокол».