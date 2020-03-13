На мексиканской ферме нашли одну из древних столиц майя

Эта история началась еще в июне 2014 года, когда студент Уиттакер Шрёдер из Университета Пенсильвании находился в мексиканском штате Чьяпас, изучая археологические раскопки в поисках темы для диссертации. К концу своего пребывания в Мексике, он несколько раз замечал на обочине шоссе человека, продававшего карнитас — жареную свинину по-мексикански — и активно махавшего ему. Будучи вегетарианцем, Шрёдер не останавливался, но за день до отъезда все-таки решил выяснить, почему мужчина так активно призывал именно его.

Выяснилось, что этот человек не был заинтересован в продаже Шрёдеру карнитас. Он знал, что ученый, который занимался исследованиями в этой области в течение нескольких лет, интересовался майя. Продавец свинины рассказал Шрёдеру о друге, который нашел какую-то древнюю каменную табличку у себя на дворе.

На следующий день Шрёдер и еще один аспирант — Джеффри Доберейнер из Гарварда — встретились с другом продавца, который оказался скотоводом, владельцем местного магазина и плотником. Увидев табличку, исследователи поняли, что столкнулись с подлинным артефактом. После этого они обратились к доценту антропологии Чарльзу Голдену и биоархеологу Университета Брауна Эндрю Шереру, которые проводили исследования в этом же штате.