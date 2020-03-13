На мексиканской ферме нашли одну из древних столиц майя
Эта история началась еще в июне 2014 года, когда студент Уиттакер Шрёдер из Университета Пенсильвании находился в мексиканском штате Чьяпас, изучая археологические раскопки в поисках темы для диссертации. К концу своего пребывания в Мексике, он несколько раз замечал на обочине шоссе человека, продававшего карнитас — жареную свинину по-мексикански — и активно махавшего ему. Будучи вегетарианцем, Шрёдер не останавливался, но за день до отъезда все-таки решил выяснить, почему мужчина так активно призывал именно его.
Выяснилось, что этот человек не был заинтересован в продаже Шрёдеру карнитас. Он знал, что ученый, который занимался исследованиями в этой области в течение нескольких лет, интересовался майя. Продавец свинины рассказал Шрёдеру о друге, который нашел какую-то древнюю каменную табличку у себя на дворе.
На следующий день Шрёдер и еще один аспирант — Джеффри Доберейнер из Гарварда — встретились с другом продавца, который оказался скотоводом, владельцем местного магазина и плотником. Увидев табличку, исследователи поняли, что столкнулись с подлинным артефактом. После этого они обратились к доценту антропологии Чарльзу Голдену и биоархеологу Университета Брауна Эндрю Шереру, которые проводили исследования в этом же штате.
Потребовалось несколько лет, чтобы договориться о разрешении на раскопки на собственности скотовода. В Мексике культурное наследие, такое как древние места майя, считается собственностью государства, поэтому владелец ранчо беспокоился, что его земля может быть конфискована правительством. Голден и Шерер вели переговоры с ним и правительственными чиновниками, чтобы этого не случилось.
Раскопки начались в июне 2018 года. Голдену, Шереру и их коллегам приходилось ежедневно следить, чтобы пасущиеся неподалеку коровы не упали в глубокие ямы, не заходили на место раскопок и не загрязняли навозом рабочую зону. Но в итоге их старания были вознаграждены. Среди их находок оказалось множество памятников мая, на одном из которых есть важная надпись, описывающая ритуалы, сражения, мифического водного змея и танец бога дождя. Они также обнаружили остатки пирамид, королевского дворца и площадки для танцев.
Исследователи полагают, что найденное ими поселение, получившее название Лаканджа Цельталь (Lacanja Tzeltal), было столицей царства Сак-Ци (Sak Tz'i'). Скорее всего, оно было впервые заселено около 750 года до нашей эры и просуществовало на протяжении более чем тысячи лет.
Ученые искали Сак-Ци с 1994 года, когда обнаружили ссылки на это царство в надписях, найденных на других раскопках поселений майя. Царство также упоминается в скульптурах, размещенных в музеях по всему миру.
Сак-Ци был отнюдь не самым могущественным из королевств майя, и его остатки скромны по сравнению с более известными достопримечательностями Чичен-Ицы и близлежащего Паленке. Однако Голден говорит, что обнаружение Сак-Ци является важным достижением в нашем понимании политики и культуры древних майя. Ученый сравнил эту находку с попыткой составить карту средневековой Европы по историческим документам и чтением о каком-нибудь месте под названием Франция.
Сак-Ци было сравнительно небольшим царством, располагавшемся на границе современных Мексики и Гватемалы. Сак-Ци переводится с языка майя как «белая собака», однако почему поселение получило такое название, неизвестно. Простолюдины жили в сельской местности, выращивали разнообразные культуры и изготавливали керамические и каменные орудия труда. Голден и его коллеги нашли остатки того, что, скорее всего, было рынком города, где эти товары были выставлены для продажи.
На северо-восточной окраине города были найдены руины пирамиды высотой почти 14 метров и несколько окружающих ее сооружений, которые служили элитными резиденциями и местами для религиозных ритуалов. Центром религиозной и политической деятельности была «Плаза Мук’ул Тон», или «Плаза Монументов», двор площадью около 6 тысяч квадратных метров, где люди собирались на церемонии.
Сак-Ци имел несчастье быть окруженным со всех сторон более могущественными государствами. Для жителей это означало постоянную угрозу войны и столкновений. Исследователи нашли доказательства того, что столица была окружена каменными стенами, однако, они не всегда были эффективны в борьбе с потенциальными захватчиками. Надписи на одном из памятников говорят о том, что однажды по крайней мере одна из частей города была подожжена во время конфликта с соседними государствами.
Выживание Сак-Ци, вероятно, зависело не только от военной мощи, но и от их способности заключать мир с соседями и, возможно, даже сталкивать их друг с другом. По словам Голдена, это одна из причин, по которой это царство так интересовало исследователей. Мало известно о том, как царства майя средних размеров маневрировали и выстаивали перед лицом постоянных военных набегов соседних более могущественных королевств.
Первые результаты исследования Голдена и Шерера опубликованы в Journal of Field Archaeology. Ученые продолжат работу на месте раскопок и надеются разгадать еще больше тайн древней цивилизации майя.
Узнайте, где обнаружили редкую книгу Исаака Ньютона.