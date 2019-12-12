В Мексике строят квартал из домов, напечатанных на 3D-принтере: видео

Некоммерческая благотворительная организация New Story совместно с Icon and Еchale воплощает в жизнь амбициозный план по созданию квартала из 50 домов, построенных с помощью 3D-печати.

Проект реализуется в штате Табаско на юго-востоке Мексики. New Story планирует построить дома для семей, которые живут в условиях крайней нищеты, в опасных и шатких временных убежищах.

В настоящий момент построены уже два дома. Получившие их семьи будут выплачивать ипотечный кредит с нулевым процентом в течение семи лет. Ежемесячная плата составит около 20 долларов в месяц.