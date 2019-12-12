В Мексике строят квартал из домов, напечатанных на 3D-принтере: видео

Некоммерческая благотворительная организация New Story совместно с Icon and Еchale воплощает в жизнь амбициозный план по созданию квартала из 50 домов, построенных с помощью 3D-печати.
Проект реализуется в штате Табаско на юго-востоке Мексики. New Story планирует построить дома для семей, которые живут в условиях крайней нищеты, в опасных и шатких временных убежищах.
В настоящий момент построены уже два дома. Получившие их семьи будут выплачивать ипотечный кредит с нулевым процентом в течение семи лет. Ежемесячная плата составит около 20 долларов в месяц.
Стены домов возводятся с помощью 3D-принтера Icon Vulcan II, который выдавливает цемент из сопла слой за слоем. Процесс занимает около 24 часов на один дом. Возведением крыши, установкой дверей и окон и внутренней отделкой занимаются уже бригады строителей.
Одноэтажные строения разделены на две спальни, гостиную, кухню и ванную комнату. К ним подведено электричество и водопровод. Как отмечают в New Story, дома были разработаны с соблюдением стандартных требований безопасности, учитывающих местные сейсмические условия.
«Наш 3D-принтер разработан для работы в условиях ограничений, характерных для сельской местности, но мы столкнулись со множеством проблем. У нас было нестабильное электричество, дожди часто затапливали пути к стройплощадке. Однако это единственный принтер, предназначенный для решения проблемы нехватки жилья для бедных групп населения», – говорится в сообщении New Story.
В компании отказались назвать фактическую себестоимость проекта, отметив, что они нацелены на повышение эффективности и снижение затрат по мере его реализации.
Ожидается, что оставшиеся 48 домов будут заселены в 2020 году.