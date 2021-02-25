В московском метро поставят камеры, распознающие «праздношатающихся»

Власти Москвы планируют потратить 932 млн рублей на покупку и установку на 85 станциях метро 316 мультимедийных экранов с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц. Из техзадания на сайте госзакупок следует, что что камеры должны уметь отслеживать быстрые движения, или, напротив, «праздношатания».

Также каждая камера должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули, в числе которых, например, «детектирование лиц», подсчет людей и распознавание их скопления.

Из тендерной документации следует, что экраны будут транслировать рекламу, сообщения метрополитена, а также наблюдать за пассажирами. Разрабатываемая система должна интегрироваться c IT-системами метрополитена для передачи «метаданных от камеры о распознанном объекте».

Обработка данных будет проводиться непосредственно в камерах, которым нужно 2 Гб оперативной памяти и жесткий диск объемом 4 Гб. Доступ к комплексу получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), а также сотрудники управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Победитель конкурса будет определен 4 марта, установить камеры он будет должен в декабре 2021 года.