В Москве открылись инновационные площадки для выгула собак

В Москве открылись четыре площадки нового типа для выгула и дрессировки собак. Эти объекты инфраструктуры появились в Северном Медведково, Ясенево, Лосиноостровском и Можайском районах. Каждая площадка выполнена по инновационному проекту разной функциональности – парк для питомцев, межквартальная дрессировочная, выгульная площадка и локальная. Реализацией проекта занимались АНО «Мой Район», Центр экспертиз и интегральных моделей столицы (ЦЭИМ) и Mars Petcare.
Проект – своеобразный «конструктор решений». Он нацелен на упрощенное создание качественных площадок для выгула и дрессировки собак в условиях города в будущем. Все четыре типа площадок соответствуют существующим санитарно-ветеринарным нормам и правилам. Каждый из них предполагает зонирование территории, обустройство входной группы и дренажной системы, освещение, озеленение, различный набор игровых и тренировочных элементов. Перед началом работ были проведены интервью с жителями районов, а также консультации с профессионалами Российской Кинологической Федерации. В дальнейшем на площадках также планируются бесплатные занятия для жителей города с кинологами.
По данным Mars Petcare, Россия находится на четвертом месте в мире по количеству проживающих собак, 1 млн из которых живет в московских семьях. Жители столицы наиболее ответственно и гуманно относятся к собакам: 85% хозяев считает питомца другом, членом семьи или ребенком. Большинство владельцев занимаются дрессировкой, а каждый третий хозяин посещает занятия с профессиональным кинологом.
Еще одна инновация, примененная при строительстве площадок – использование элементов из вторичных материалов. Mars Petcare безвозмездно передала городу горки, бумы, лестницы-вышки, препятствия в виде дорожки пеньков, барьер и вертикальное кольцо, а также садовые диваны, скамьи, сидения, кашпо и ограждения из полимерно-песчаного композита. В состав снарядов и малых архитектурных форм вошли почти три тонны вторичного сырья.
Подробнее о площадках:
- «Локальная» площадка для собак появилась на улице Беловежской, 81. Она предназначена для выгула питомцев и игр с ними, поэтому выбраны устойчивые к износу и легкие в уходе покрытия. Объект такого типа может быть небольшим, от 200 кв. метров, и размещаться в условиях плотной застройки, в том числе в историческом центре.
- «Межквартальная выгульная» площадка расположена на улице Айвазовского, 5К1. Объекты такого типа размером 400 до 800 кв. метров предназначены для использования со средней и высокой интенсивностью. Они оборудованы стандартным набором снарядов для питомцев и зоной отдыха для хозяев. У этих пространств много достоинств с точки зрения и внешнего вида, и функциональности. Они задуманы как мини-парки: предполагают озеленение, использование экологичных материалов, комбинацию газона и качественного искусственного покрытия, входы с тамбуром, чтобы питомец не мог выбежать без ведома хозяина. Удобно будет и самим владельцам четвероногих: для них предусмотрены навесы от непогоды, скамейки, велопарковки.
- Третья площадка находится в Анадырском проезде, 47К1. Это объект типа «межквартальная дрессировочная» площадка (от 800 до 2 000 кв. метров). Она отличается средней интенсивностью использования и может размещаться на границе жилой и промышленной зоны. На площадке предусмотрены тренировочные места для крупных и небольших собак.
- Последний тип объектов, «Парк для питомцев», предполагает неспешные прогулки с собаками по большой территории площадью свыше 2000 кв. метров, удаленной от ближайших домов. Идеальное расположение для таких площадок – по соседству с открытыми природными объектами. Здесь предусмотрен максимум возможностей для питомцев. Первый такой парк появился в Студеном проезде, 1А, стр. 3.
Лучший город для домашних животных
В данный момент вместе с правительством Москвы Mars Petcare, компания Яндекс и ЦЭИМ проводят исследование по модели программы Better Ctites For Pets™, чтобы оценить сильные стороны и возможности по развитию города в отношении дружелюбности к домашним животным. Программа была создана Mars Petcare и включает в себя учебное пособие, исследования и инструменты оценки, программу сертификации городов и бесплатные онлайн-ресурсы. Модель оценивает четыре ключевые области «дружелюбности» города к питомцам: приюты, придомовая территория, парки и выгульные зоны, а также дружелюбность бизнеса к питомцам. Каждая область оценивается на наличие ответственного и доброжелательного отношения к домашним животным и в результате выявляет проблемы, на которых стоит сконцентрировать внимание.
Результаты исследования, которое проводил ЦЭИМ, также показали, что в Москве насчитывается 686 площадок для выгула и дрессировки собак. Однако 63% горожан не имеют таких объектов в шаговой доступности, площадки распределены по территории столицы неравномерно.