В Москве открылись инновационные площадки для выгула собак

Проект – своеобразный «конструктор решений». Он нацелен на упрощенное создание качественных площадок для выгула и дрессировки собак в условиях города в будущем. Все четыре типа площадок соответствуют существующим санитарно-ветеринарным нормам и правилам. Каждый из них предполагает зонирование территории, обустройство входной группы и дренажной системы, освещение, озеленение, различный набор игровых и тренировочных элементов. Перед началом работ были проведены интервью с жителями районов, а также консультации с профессионалами Российской Кинологической Федерации. В дальнейшем на площадках также планируются бесплатные занятия для жителей города с кинологами.

По данным Mars Petcare, Россия находится на четвертом месте в мире по количеству проживающих собак, 1 млн из которых живет в московских семьях. Жители столицы наиболее ответственно и гуманно относятся к собакам: 85% хозяев считает питомца другом, членом семьи или ребенком. Большинство владельцев занимаются дрессировкой, а каждый третий хозяин посещает занятия с профессиональным кинологом.

Еще одна инновация, примененная при строительстве площадок – использование элементов из вторичных материалов. Mars Petcare безвозмездно передала городу горки, бумы, лестницы-вышки, препятствия в виде дорожки пеньков, барьер и вертикальное кольцо, а также садовые диваны, скамьи, сидения, кашпо и ограждения из полимерно-песчаного композита. В состав снарядов и малых архитектурных форм вошли почти три тонны вторичного сырья.