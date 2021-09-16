Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

В Москве открылись инновационные площадки для выгула собак

National Geographic Россия
16 сентября 2021
Открытие площадки для собак.jpg
Фото: Mars Petcare Russia
В московских семьях живет не менее одного миллиона собак. И некоторые из них теперь смогут гулять и тренироваться на новых площадках, соответствующих всем стандартам.

В Москве открылись четыре площадки нового типа для выгула и дрессировки собак. Эти объекты инфраструктуры появились в Северном Медведково, Ясенево, Лосиноостровском и Можайском районах. Каждая площадка выполнена по инновационному проекту разной функциональности – парк для питомцев, межквартальная дрессировочная, выгульная площадка и локальная. Реализацией проекта занимались АНО «Мой Район», Центр экспертиз и интегральных моделей столицы (ЦЭИМ) и Mars Petcare.

«Наша компания не первый год помогает мировым столицам становиться дружелюбными к четвероногим горожанам с помощью программы Better Cities For Pets™. Мы стремимся сделать городскую среду доступной жителей города, у которых есть собаки. В Москве запрос на pet-friendly уже сформирован: 57% владельцев сегодня хотят посещать рестораны, кафе и торговые центры вместе со своими питомцами. Открытие площадок, отвечающих требованиям времени – первый и долгожданный шаг в реализации программы в Москве. Наша столица обладает возможностями для вступления в мировой рейтинг городов, дружелюбных к домашним животным. Мы рады, что начинаем этот путь в Москве, чтобы сделать жизнь питомцев и нескольких миллионов их «родителей» лучше», – Валерий Щапов, президент Mars в России.
Открытие площадки для собак_1.jpg
Mars Petcare Russia

Проект – своеобразный «конструктор решений». Он нацелен на упрощенное создание качественных площадок для выгула и дрессировки собак в условиях города в будущем. Все четыре типа площадок соответствуют существующим санитарно-ветеринарным нормам и правилам. Каждый из них предполагает зонирование территории, обустройство входной группы и дренажной системы, освещение, озеленение, различный набор игровых и тренировочных элементов. Перед началом работ были проведены интервью с жителями районов, а также консультации с профессионалами Российской Кинологической Федерации. В дальнейшем на площадках также планируются бесплатные занятия для жителей города с кинологами.  

По данным Mars Petcare, Россия находится на четвертом месте в мире по количеству проживающих собак, 1 млн из которых живет в московских семьях. Жители столицы наиболее ответственно и гуманно относятся к собакам: 85% хозяев считает питомца другом, членом семьи или ребенком. Большинство владельцев занимаются дрессировкой, а каждый третий хозяин посещает занятия с профессиональным кинологом.

Еще одна инновация, примененная при строительстве площадок – использование элементов из вторичных материалов. Mars Petcare безвозмездно передала городу горки, бумы, лестницы-вышки, препятствия в виде дорожки пеньков, барьер и вертикальное кольцо, а также садовые диваны, скамьи, сидения, кашпо и ограждения из полимерно-песчаного композита. В состав снарядов и малых архитектурных форм вошли почти три тонны вторичного сырья. 

«Сейчас в Москве находится всего около 700 оборудованных площадок. Условно их все можно разделить на два типа: площадки для дрессировки и площадки для выгула. Первые оснащены необходимыми снарядами – барьерами, бумами, горками, лестницами и стойками, а вторые обходятся без них и, по сути, представляют собой просто огороженную территорию. Открытые сегодня площадки – это новый формат мини-парка, что очень удобно для владельцев и отражает движение в сторону дог-френдли культуры в нашем городе», – Александр Синяк, вице-президент Российской кинологической федерации.

Подробнее о площадках:

  • «Локальная» площадка для собак появилась на улице Беловежской, 81.  Она предназначена для выгула питомцев и игр с ними, поэтому выбраны устойчивые к износу и легкие в уходе покрытия. Объект такого типа может быть небольшим, от 200 кв. метров, и размещаться в условиях плотной застройки, в том числе в историческом центре.
  • «Межквартальная выгульная» площадка расположена на улице Айвазовского, 5К1. Объекты такого типа размером 400 до 800 кв. метров предназначены для использования со средней и высокой интенсивностью. Они оборудованы стандартным набором снарядов для питомцев и зоной отдыха для хозяев. У этих пространств много достоинств с точки зрения и внешнего вида, и функциональности. Они задуманы как мини-парки: предполагают озеленение, использование экологичных материалов, комбинацию газона и качественного искусственного покрытия, входы с тамбуром, чтобы питомец не мог выбежать без ведома хозяина. Удобно будет и самим владельцам четвероногих: для них предусмотрены навесы от непогоды, скамейки, велопарковки.
  • Третья площадка находится в Анадырском проезде, 47К1. Это объект типа «межквартальная дрессировочная» площадка (от 800 до 2 000 кв. метров). Она отличается средней интенсивностью использования и может размещаться на границе жилой и промышленной зоны. На площадке предусмотрены тренировочные места для крупных и небольших собак.
  • Последний тип объектов, «Парк для питомцев», предполагает неспешные прогулки с собаками по большой территории площадью свыше 2000 кв. метров, удаленной от ближайших домов. Идеальное расположение для таких площадок – по соседству с открытыми природными объектами. Здесь предусмотрен максимум возможностей для питомцев. Первый такой парк появился в Студеном проезде, 1А, стр. 3.
Открытие площадки для собак_2.jpg
Mars Petcare Russia

Лучший город для домашних животных
В данный момент вместе с правительством Москвы Mars Petcare, компания Яндекс и ЦЭИМ проводят исследование по модели программы Better Ctites For Pets™, чтобы оценить сильные стороны и возможности по развитию города в отношении дружелюбности к домашним животным. Программа была создана Mars Petcare и включает в себя учебное пособие, исследования и инструменты оценки, программу сертификации городов и бесплатные онлайн-ресурсы. Модель оценивает четыре ключевые области «дружелюбности» города к питомцам: приюты, придомовая территория, парки и выгульные зоны, а также дружелюбность бизнеса к питомцам. Каждая область оценивается на наличие ответственного и доброжелательного отношения к домашним животным и в результате выявляет проблемы, на которых стоит сконцентрировать внимание.

Результаты исследования, которое проводил ЦЭИМ, также показали, что в Москве насчитывается 686 площадок для выгула и дрессировки собак. Однако 63% горожан не имеют таких объектов в шаговой доступности, площадки распределены по территории столицы неравномерно.

рекомендации
Город

Дело за Малым: путешествие по Польше

Листья

Что такое углеродная нейтральность и зачем к ней стремиться?

Планета Земля

В ту степь – путешествие по Калмыкии