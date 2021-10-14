В Москве появился первый экобокс для утилизации медикаментов

Безопасную переработку будет обеспечивать Национальная Экологическая компания (НЭК). Бумажная упаковка будет вторично использована для бумажных изделий, пластик станет ПВХ, стекло само по себе хорошо перерабатывается, а алюминий будет вторично использован для производства алюминиевых конструкций. В печь отправляется всего 30% оставшейся массы, а все выбросы максимально нейтрализуются очистными фильтрами.

Современные масштабы потребления медикаментов находятся на высоком уровне: одна российская семья тратит на лекарства в среднем 20 тысяч рублей в год, при этом почти 80% таблеток в итоге все равно отправляется в мусорное ведро или канализацию.

Тем москвичам, кто всерьез озаботился раздельным сбором и утилизацией своих отходов, мы горячо советуем проект «Собиратор» – в их Экоцентр можно сдать на утилизацию практически любые виды пластиковой упаковки и других неочевидных предметов. Блистеры от таблеток они тоже, между прочим, принимают.

Узнайте, какой вред природе наносят одноразовые маски.