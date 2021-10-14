В Москве появился первый экобокс для утилизации медикаментов

Московская компания «Буарон» стала инициатором создания специального контейнера PHARMA-ECOBOX, куда можно сдавать просроченные и ненужные медикаменты.
В настоящее время утилизируется множество отходов, даже медицинские маски, а лекарственным препаратам должного внимания не уделяется. Между тем и они должны быть переработаны. В противном случае антибиотики, гормональные и другие средства, сохраняющие биологическую активность годами, продолжают отравлять окружающую среду даже на свалке.
Первый стационарный пункт приема лекарств для экологической утилизации установлен в Москве, в холле центра дизайна ARTPLAY (строение 12, вход с ул. Нижняя Сыромятническая). Контейнер с надписью «для блистеров» принимает пустые блистеры, таблетки в блистерах или просто таблетки. Аппарат с надписью «для пузырьков и тюбиков» рассчитан на прочую тару: стеклянные пузырьки, алюминиевые и пластиковые тюбики.
Безопасную переработку будет обеспечивать Национальная Экологическая компания (НЭК). Бумажная упаковка будет вторично использована для бумажных изделий, пластик станет ПВХ, стекло само по себе хорошо перерабатывается, а алюминий будет вторично использован для производства алюминиевых конструкций. В печь отправляется всего 30% оставшейся массы, а все выбросы максимально нейтрализуются очистными фильтрами.
Современные масштабы потребления медикаментов находятся на высоком уровне: одна российская семья тратит на лекарства в среднем 20 тысяч рублей в год, при этом почти 80% таблеток в итоге все равно отправляется в мусорное ведро или канализацию.
Тем москвичам, кто всерьез озаботился раздельным сбором и утилизацией своих отходов, мы горячо советуем проект «Собиратор» – в их Экоцентр можно сдать на утилизацию практически любые виды пластиковой упаковки и других неочевидных предметов. Блистеры от таблеток они тоже, между прочим, принимают.
Узнайте, какой вред природе наносят одноразовые маски.