С 15 по 17 сентября в Москве пройдет Чемпионат мира по параклаймингу – скалолазанию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Его участниками станут более 120 сильнейших спортсменов из 20 стран.

Соревнования пройдут на двух аренах: первые два квалификационных дня примет легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА, а финалы в заключительный день пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Чемпионат мира по параклаймингу пройдет в Москве параллельно с XVII Чемпионатом мира по скалолазанию. Эта традиция берет свое начало в 2011 году, когда в итальянском Арко были разыграны первые звания сильнейших на планете параклаймеров. Московский турнир станет седьмым по счету.

На домашних соревнованиях выступят 20 представителей нашей страны. Наша сборная является одной из самых титулованных – с каждого из предыдущих спортсмены неизменно привозили награды.