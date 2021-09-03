С 15 по 17 сентября в Москве пройдет Чемпионат мира по параклаймингу – скалолазанию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Его участниками станут более 120 сильнейших спортсменов из 20 стран.
Соревнования пройдут на двух аренах: первые два квалификационных дня примет легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА, а финалы в заключительный день пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Чемпионат мира по параклаймингу пройдет в Москве параллельно с XVII Чемпионатом мира по скалолазанию. Эта традиция берет свое начало в 2011 году, когда в итальянском Арко были разыграны первые звания сильнейших на планете параклаймеров. Московский турнир станет седьмым по счету.
На домашних соревнованиях выступят 20 представителей нашей страны. Наша сборная является одной из самых титулованных – с каждого из предыдущих спортсмены неизменно привозили награды.
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С первого в истории чемпионате мира 2011 года Михаил Сапаров и Татьяна Панова вернулись двукратными чемпионами, Диляра Рахманкулова – чемпионом и серебряным призером, а Роман Костяков привез две бронзовые медали.
В 2012-м из Парижа с золотом вернулась Диляра Рахманкулова. В 2014 году Михаил Сапаров стал бронзовым призером не чемпионата мира в Хихоне, а международного турнира World Masters в том же самом месте в те же сроки. Организаторы вынесли за рамки ЧМ несколько категорий, где заявилось небольшое количество участников.
В 2016 году третье место все в той же французской столице занял Владимир Нецветаев-Долгалев.
В 2018 году в Инсбруке Максим Майоров завоевал бронзу. В 2019 году в Бриансоне третьим стал Даниил Лисиченко.
Программа соревнований
15 сентября (среда), ЛФК ЦСКА
10:00 Параклайминг. Квалификация.
16 сентября (четверг), ЛФК ЦСКА
10:00 Параклайминг. Квалификация.
17 сентября (пятница), Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой
20:00 Параклайминг. Финал.