В Москве резко похолодает

К середине недели температура понизится сразу на 8 и более градусов. В частности, ночью 30 октября воздух остынет до -4 °C, а днём будет максимум +3 °C. В четверг пройдет небольшой снег, ночью до -6…-8 °C, днем от -3 до +2 °C. В пятницу 1 ноября ожидаются небольшие осадки, ночью до -6 °C, днем -1…+4 °C. В субботу, 2 ноября, местами небольшой снег, ночью -6…-1 °C, днем -3…+2 °C. Максимальный показатель выходных — +5 °C.

Синоптики поясняют, что центр европейской территории России находится в тылу циклона, и в результате в регион начинают поступать холодные воздушные массы с севера. На тротуарах и дорогах возможно образование гололедицы — не только в ночные и утренние часы, но и днем. В Гидрометцентре советуют срочно менять летние шины на зимние.