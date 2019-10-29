В Москве резко похолодает

На этой неделе в Московском регионе ожидается приход холодов. Теперь погода будет опережать календарь — значения средней суточной температуры с середины недели опустятся на 2-3 °C относительно климатической нормы. Температура опустится ниже 0 °C, что обычно происходит в районе 10 ноября. Местами может начать формироваться снежный покров.
К середине недели температура понизится сразу на 8 и более градусов. В частности, ночью 30 октября воздух остынет до -4 °C, а днём будет максимум +3 °C. В четверг пройдет небольшой снег, ночью до -6…-8 °C, днем от -3 до +2 °C. В пятницу 1 ноября ожидаются небольшие осадки, ночью до -6 °C, днем -1…+4 °C. В субботу, 2 ноября, местами небольшой снег, ночью -6…-1 °C, днем -3…+2 °C. Максимальный показатель выходных — +5 °C.
Синоптики поясняют, что центр европейской территории России находится в тылу циклона, и в результате в регион начинают поступать холодные воздушные массы с севера. На тротуарах и дорогах возможно образование гололедицы — не только в ночные и утренние часы, но и днем. В Гидрометцентре советуют срочно менять летние шины на зимние.
Циклоны, проходящие по северу, начнут приносить холод и в другие регионы европейской территории. В Челябинской и Курганской областях дождливо и ветрено, днем всего +10 °C. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае — мокрый снег, гололед и ветер с порывами до 27 метров в секунду. Почти такая же погода и на юге Тюменской области. В южных и центральных районах Красноярского края сильный дождь, переходящий в снег.