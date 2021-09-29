В Москве с помощью новых технологий будут выявлять шумный транспорт

Пресс-служба московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщила о том, что в столице появилась первая камера, измеряющая шум проезжающего транспорта. Аппаратура еще не прошла сертификацию, и о штрафах речи не идет: пока ведется обкатка технологии.

Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно поднимает вопрос о необходимости штрафовать владельцев шумного транспорта. Он внес пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. Среди предлагаемых мер — в 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, с 500 до 5000 рублей. Сумма будет выше в случае, если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л. с. (250 рублей за каждые 10 л. с. сверху), для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинаться с 50 л. с., для грузовых автомобилей — с 250 л. с.

Сейчас единственная тестовая камера установлена в районе Чистых прудов — как поясняют в ЦОДД, «по просьбе жителей». Для того, чтобы распространить технологию на весь город и ориентироваться на ее результаты для привлечения нарушителей к ответственности, потребуется утвердить методику измерения шума, но такой документ, в свою очередь, может быть утвержден «только после изменения действующего законодательства».

Комментируя нововведение, эксперт по комплексам фотовидеофиксации Григорий Шухман отзывается о нем скептически. По его словам, «автоматически зафиксировать нарушения трудно, так как источником шума на улице может быть не только автомобиль».