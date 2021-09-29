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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

В Москве с помощью новых технологий будут выявлять шумный транспорт

Анастасия Баринова
29 сентября 2021
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Фото: Егоров Евгений Алексеевич
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Фото: Polina
Первая камера в тестовом режиме работает в районе Чистых прудов.

Пресс-служба московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщила о том, что в столице появилась первая камера, измеряющая шум проезжающего транспорта. Аппаратура еще не прошла сертификацию, и о штрафах речи не идет: пока ведется обкатка технологии.

Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно поднимает вопрос о необходимости штрафовать владельцев шумного транспорта. Он внес пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. Среди предлагаемых мер — в 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, с 500 до 5000 рублей. Сумма будет выше в случае, если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л. с. (250 рублей за каждые 10 л. с. сверху), для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинаться с 50 л. с., для грузовых автомобилей — с 250 л. с.

Сейчас единственная тестовая камера установлена в районе Чистых прудов — как поясняют в ЦОДД, «по просьбе жителей». Для того, чтобы распространить технологию на весь город и ориентироваться на ее результаты для привлечения нарушителей к ответственности, потребуется утвердить методику измерения шума, но такой документ, в свою очередь, может быть утвержден «только после изменения действующего законодательства».

Комментируя нововведение, эксперт по комплексам фотовидеофиксации Григорий Шухман отзывается о нем скептически. По его словам, «автоматически зафиксировать нарушения трудно, так как источником шума на улице может быть не только автомобиль».

«Вопрос не в том, чтобы просто измерить шум и отнести его к транспортного средству, которое увидела камера, а в том, чтобы достоверно сопоставить источник шума с зафиксированным изображением автомобиля».

В интервью «Известиям» он говорит, что существование строек или наличие других транспортных средств на дороге всегда будет вносить помехи, и «нет гарантии того, что нарушителем назначат того, кто нарушает».

Недавно в столице заработала другая инновационная технология: оплата проезда в метро «лицом».

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