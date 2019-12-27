На юге Москвы установят крупнейший в мире арт-объект

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку крупнейшего в мире арт-объекта из серии RockGrowth («Рост камней») на пешеходном бульваре Братьев Весниных в квартале «Зиларт» на юге столицы. По высоте объект сопоставим с пятиэтажным домом.
«Скульптура с названием RG 2000 – это арт-объект авторства французского художника Арика Леви. В его названии обозначена принадлежность к серии скульптур маэстро (RockGrowth), а также – высота (2000 см). Планируется, что скульптура будет иметь три точки опоры. Установка арт-объекта входит в комплексное благоустройство бульвара Братьев Весниных», – говорится в сообщении застройщика проекта Группы ЛСР.
Ожидается, что скульптура весом в 11,5 тонн станет объектом притяжения туристов со всего мира. Другие работы Леви из этой же серии (представлены в галерее) установлены в Бельгии, Великобритании, Германии, Израиле, Франции, Швейцарии и США.