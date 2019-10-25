В бывшем нацистском бункере откроют отель

Бункер под названием Flakturm IV был построен в Гамбурге в 1942 году всего за 300 дней. После Второй мировой войны в Германии бушевал жилищный кризис, поэтому в бункере некоторое время находились гражданские лица. Позже это пространство использовалось телевизионной станцией и другими предприятиями. С 1990-х годов Flakturm IV стал известен как «медиа-бункер», в котором базировались около 40 организаций, включая ночные клубы, радиостанции и студии.
Теперь здесь планируется построить отель. Весь комплекс будет подвергнут капитальному ремонту, а также будет реализован инновационный ландшафтный проект. NH Hotel Group собирается создать отель с 136 номерами, который будет называться nhow Hamburg. Номера в отеле будут стоить от 100 евро за ночь. Отель должен открыться к середине 2021 года.
Former Nazi bunker that was built using forced labour and sheltered Germans from air raids will be transformed into a hotel https://t.co/3OZBJinyem #hamburg #bunker #travel— MailOnline Travel (@travelmail) October 25, 2019
Парк на крыше отеля, на котором возведут мемориальный центр жертв нацистской Германии, будет открыт для всех гостей.
Концепция отеля, вероятно, связана с растущей тенденцией к мрачному (тёмному, чёрному) туризму — посещению мест, исторически связанных со смертями и трагедиями. Обычно эти места посещаются с воспитательными или образовательными целями. Это могут быть поля сражений, мемориалы, тюрьмы и другие места, в которых люди страдали.