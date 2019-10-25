В бывшем нацистском бункере откроют отель

Бункер под названием Flakturm IV был построен в Гамбурге в 1942 году всего за 300 дней. После Второй мировой войны в Германии бушевал жилищный кризис, поэтому в бункере некоторое время находились гражданские лица. Позже это пространство использовалось телевизионной станцией и другими предприятиями. С 1990-х годов Flakturm IV стал известен как «медиа-бункер», в котором базировались около 40 организаций, включая ночные клубы, радиостанции и студии.

Теперь здесь планируется построить отель. Весь комплекс будет подвергнут капитальному ремонту, а также будет реализован инновационный ландшафтный проект. NH Hotel Group собирается создать отель с 136 номерами, который будет называться nhow Hamburg. Номера в отеле будут стоить от 100 евро за ночь. Отель должен открыться к середине 2021 года.