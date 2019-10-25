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Жизнь планеты

В бывшем нацистском бункере откроют отель

25 октября 2019
Flakturm IV
Фото: picmasta/flickr.com
Преобразование олицетворяет достойное принятие тёмного прошлого, а не попытки стереть память о нём.

Бункер под названием Flakturm IV был построен в Гамбурге в 1942 году всего за 300 дней. После Второй мировой войны в Германии бушевал жилищный кризис, поэтому в бункере некоторое время находились гражданские лица. Позже это пространство использовалось телевизионной станцией и другими предприятиями. С 1990-х годов Flakturm IV стал известен как «медиа-бункер», в котором базировались около 40 организаций, включая ночные клубы, радиостанции и студии.

Теперь здесь планируется построить отель. Весь комплекс будет подвергнут капитальному ремонту, а также будет реализован инновационный ландшафтный проект. NH Hotel Group собирается создать отель с 136 номерами, который будет называться nhow Hamburg. Номера в отеле будут стоить от 100 евро за ночь. Отель должен открыться к середине 2021 года.

Парк на крыше отеля, на котором возведут мемориальный центр жертв нацистской Германии, будет открыт для всех гостей.

Концепция отеля, вероятно, связана с растущей тенденцией к мрачному (тёмному, чёрному) туризму — посещению мест, исторически связанных со смертями и трагедиями. Обычно эти места посещаются с воспитательными или образовательными целями. Это могут быть поля сражений, мемориалы, тюрьмы и другие места, в которых люди страдали.

«Тёмный туризм стал повсеместным культурным явлением за последние пару десятилетий. Преобразование бывшего нацистского бункера в отель — это часть присвоения тяжелого наследия прошлого. Вместо того, чтобы уничтожать места страданий, мы осваиваем функциональные аспекты зданий, отмечая их трудное прошлое», — доктор Филип Стоун, исполнительный директор Института исследований мрачного туризма.