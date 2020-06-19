В небе над Австралией пролетел загадочный зеленый огненный шар: видео

В ночь с воскресенья на понедельник, 15 июня, в небе над Австралией был замечен ярко светящийся зеленый объект. Как свидетельствуют записи и сообщения очевидцев, он появился около 1:00 по местному времени и был виден из региона Пилбара в Западной Австралии.
Пока пылающий зеленый шар пересекал небо, многие очевидцы успели достать свои смартфоны и запечатлеть его на камеру. Одним из них был техник Митч Брюн из Порт-Хедленда. Ему удалось получить одно из лучших видео, которое длится 17 секунд.
После происшествия журналисты обратились к Элеоноре Сэнсом, менеджеру проекта Desert Fireball Network (DFN), чтобы узнать о происхождении загадочного шара. DFN включает в себя систему из 50 камер, которые охватывают около трех миллионов квадратных километров неба от Западной до Южной Австралии.
В 2017 году сеть камер засекла яркий метеорит, попавший в атмосферу Земли над Австралией и выброшенный обратно в космос. Однако, по словам Сэнсом, траектория полета этого объекта выходила за пределы диапазона сети, поэтому камеры не смогли его увидеть.
A spectacular light show over Australia's northwest has stunned everyone who saw it, and left experts struggling to explain it. A massive green fireball tearing across the sky. https://t.co/SPDAy9RPXG @Rob7Scott #7NEWS pic.twitter.com/AWILbwv4pp— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) June 15, 2020
Без надлежащих данных астрономы не уверены, что это был именно метеор, который сгорел в атмосфере — хотя есть основания предполагать, что так оно и есть. Некоторые полагают, что это был какой-то космический мусор, но этот вариант менее вероятен.
«Когда космический мусор сгорает в атмосфере, мы обычно видим что-то вроде искр, например, когда сгорают солнечные панели спутника или металлические фрагменты. В этом случае след был чистый и ровный, что характерно для метеора», — объяснил Рене Сэйерс, исследователь в Центре космических исследований, науки и техники Университета Кертина.
Мэтт Вудс из Пертской обсерватории считает, что зеленовато-синий цвет, вероятно, происходит из-за сгорающего магния, в то время как Глен Нагл со станции слежения CSIRO-NASA в Канберре полагает, что цвет указывает на высокий уровень железа в объекте.
Сэнсом говорит, что это трудно определить по видео. Более 95 процентов света, который мы видим, на самом деле — сама горящая атмосфера, поэтому трудно понять, из чего состояло небесное тело. По ее словам, единственное, о чем нам говорит зеленый свет, это высота полета объекта.
«Многие метеориты имеют зеленый цвет, а по мере приближения к Земле меняют цвет на оранжевый», — объясняет Сэнсом.
По ее словам, объект мог быть средних размеров, от баскетбольного мяча до стиральной машины. Он мог полностью сгореть в атмосфере, улететь обратно в космос или упасть на Землю (в последнем случае его стоило бы называть метеоритом). Конечно, если это метеорит, есть шанс обнаружить остатки камня, но он очень низок из-за отсутствия достаточно узкой поисковой зоны, поэтому ученые не собираются организовывать поиски.