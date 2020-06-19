В небе над Австралией пролетел загадочный зеленый огненный шар: видео

Мэтт Вудс из Пертской обсерватории считает, что зеленовато-синий цвет, вероятно, происходит из-за сгорающего магния, в то время как Глен Нагл со станции слежения CSIRO-NASA в Канберре полагает, что цвет указывает на высокий уровень железа в объекте.

Сэнсом говорит, что это трудно определить по видео. Более 95 процентов света, который мы видим, на самом деле — сама горящая атмосфера, поэтому трудно понять, из чего состояло небесное тело. По ее словам, единственное, о чем нам говорит зеленый свет, это высота полета объекта.

«Многие метеориты имеют зеленый цвет, а по мере приближения к Земле меняют цвет на оранжевый», — объясняет Сэнсом.

По ее словам, объект мог быть средних размеров, от баскетбольного мяча до стиральной машины. Он мог полностью сгореть в атмосфере, улететь обратно в космос или упасть на Землю (в последнем случае его стоило бы называть метеоритом). Конечно, если это метеорит, есть шанс обнаружить остатки камня, но он очень низок из-за отсутствия достаточно узкой поисковой зоны, поэтому ученые не собираются организовывать поиски.