В небе над Пакистаном заметили НЛО: видео

На видео можно услышать, как группа пилотов пытается выяснить, что пульсирует над их самолетом. «Это не воздушный шар и не самолет», — говорит один пилот по-английски.

Они отметили, что круглый объект вспыхнул и запустил что-то вроде небольших взрывов газа.

Один из пилотов позже сообщил местным медиа, что «НЛО был очень ярким, несмотря на присутствие солнечного света».

По словам пакистанского журналиста Зайна Хана, пилоты немедленно сообщили об инциденте. В настоящее время власти пытаются выяснить, что это был за объект.