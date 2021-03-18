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Жизнь планеты

В Небраске объявили «День мяса» в ответ на «День без мяса» в Колорадо

18 марта 2021
Pete Ricketts
Губернатор Небраски Пит Рикеттс
Фото: Nebraska Department of Transportation
Оба мероприятия пройдут 20 марта.

В феврале этого года губернатор Колорадо Джаред Полис объявил 20 марта «Днем без мяса», призвав отказаться в этот день от мясных блюд. В прокламации Колорадо говорится, что «исключение продуктов животного происхождения из нашего рациона снижает риск различных заболеваний», включая сердечные заболевания, рак и диабет. 

«Рацион на основе растений помогает защитить окружающую среду за счет уменьшения нашего углеродного следа, сохранения лесов, лугов и мест обитания диких животных, а также снижает загрязнение водных путей», — говорится в прокламации. 

Ассоциация скотоводов Колорадо в ответ призвала людей 20-го числа заказывать в ресторанах любимые мясные блюда и встречаться с семьей за ужином из мяса. На этот призыв уже откликнулись многочисленные консервативные группы и Совет уполномоченных округа Уэлд, пообещав проводить пикники с высоким содержанием животного белка.

Еще дальше пошел губернатор соседней к Колорадо Небраски Пит Рикеттс. Он заявил, что действия Полиса стали «прямым нападением на наш образ жизни». Рикеттс объявил 20 марта «Днем мяса». 

«Если бы вы избавились от говядины в нашей стране, вы подорвали бы нашу продовольственную безопасность, важную часть здорового питания, а также разрушили бы отрасль здесь, в нашем штате, которая очень важна», — Пит Рикеттс.

По словам директора Министерства сельского хозяйства Небраски Стива Веллмана, на сельское хозяйство штата приходится одно из каждых четырех рабочих мест, а владельцы ранчо в штате продают мясных продуктов на 12 миллиардов долларов ежегодно.

Рикеттс не первый раз критикует власти соседнего штата, особенно в части легализации марихуаны. 

Небраска ежегодно объявляет май «Месяцем говядины», а также продает номерные автомобильные знаки с надписью «говядина». 

В прошлом году ООН призвала людей употреблять меньше мяса и молока. 

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