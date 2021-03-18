В Небраске объявили «День мяса» в ответ на «День без мяса» в Колорадо
В феврале этого года губернатор Колорадо Джаред Полис объявил 20 марта «Днем без мяса», призвав отказаться в этот день от мясных блюд. В прокламации Колорадо говорится, что «исключение продуктов животного происхождения из нашего рациона снижает риск различных заболеваний», включая сердечные заболевания, рак и диабет.
«Рацион на основе растений помогает защитить окружающую среду за счет уменьшения нашего углеродного следа, сохранения лесов, лугов и мест обитания диких животных, а также снижает загрязнение водных путей», — говорится в прокламации.
Ассоциация скотоводов Колорадо в ответ призвала людей 20-го числа заказывать в ресторанах любимые мясные блюда и встречаться с семьей за ужином из мяса. На этот призыв уже откликнулись многочисленные консервативные группы и Совет уполномоченных округа Уэлд, пообещав проводить пикники с высоким содержанием животного белка.
Еще дальше пошел губернатор соседней к Колорадо Небраски Пит Рикеттс. Он заявил, что действия Полиса стали «прямым нападением на наш образ жизни». Рикеттс объявил 20 марта «Днем мяса».
По словам директора Министерства сельского хозяйства Небраски Стива Веллмана, на сельское хозяйство штата приходится одно из каждых четырех рабочих мест, а владельцы ранчо в штате продают мясных продуктов на 12 миллиардов долларов ежегодно.
Рикеттс не первый раз критикует власти соседнего штата, особенно в части легализации марихуаны.
Небраска ежегодно объявляет май «Месяцем говядины», а также продает номерные автомобильные знаки с надписью «говядина».
В прошлом году ООН призвала людей употреблять меньше мяса и молока.