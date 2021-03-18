В Небраске объявили «День мяса» в ответ на «День без мяса» в Колорадо

В феврале этого года губернатор Колорадо Джаред Полис объявил 20 марта «Днем без мяса», призвав отказаться в этот день от мясных блюд. В прокламации Колорадо говорится, что «исключение продуктов животного происхождения из нашего рациона снижает риск различных заболеваний», включая сердечные заболевания, рак и диабет.

«Рацион на основе растений помогает защитить окружающую среду за счет уменьшения нашего углеродного следа, сохранения лесов, лугов и мест обитания диких животных, а также снижает загрязнение водных путей», — говорится в прокламации.

Ассоциация скотоводов Колорадо в ответ призвала людей 20-го числа заказывать в ресторанах любимые мясные блюда и встречаться с семьей за ужином из мяса. На этот призыв уже откликнулись многочисленные консервативные группы и Совет уполномоченных округа Уэлд, пообещав проводить пикники с высоким содержанием животного белка.

Еще дальше пошел губернатор соседней к Колорадо Небраски Пит Рикеттс. Он заявил, что действия Полиса стали «прямым нападением на наш образ жизни». Рикеттс объявил 20 марта «Днем мяса».