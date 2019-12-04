В Непале начался самый кровавый фестиваль жертвоприношений. 4 года назад его почти запретили
Каждые пять лет в деревне Барияпура (Непал) примерно в 160 километрах к югу от Катманду проводится ритуал жертвоприношения, в ходе которого забиваются десятки тысяч животных. Назвение фестиваля — Гадхимаи — происходит от индуистской богини власти. Традиция восходит к индуистскому учителю, который около 250 лет назад, находясь в заключении, якобы увидел сон, в котором ему явилась богиня Гадхимаи и пообещала освободить его — взамен она потребовала пролития крови.
На фестиваль собираются сотни тысяч индуистов. Они приносят в жертву голубей, крыс, кур, коз и свиней, однако самой ценной жертвой считается буйвол. На церемонии 2014 года было умерщвлено около 250 тысяч этих животных.
Gadhimai: Largest mass animal slaughter in Nepal begins (Dec 3-Dec 4)— Nomaly (@OnlyNomaly) December 3, 2019
”We had tried not to support it but people have faith in the tradition and have come here with their offerings," - organizing committee
(Vid is 2014; 2019 footage are not public yet)https://t.co/q6rQqimoQb pic.twitter.com/ZTKTrZRJM3
Защитники животных ведут борьбу за запрет фестиваля, традиции которого часто называют «самыми кровавыми в мире». В 2015 году активисты объявили о своей победе, сообщив, что запрет церемонии согласован с представителями храма Гадхимаи, однако их радость оказалась преждевременной. Рам Чандра Шах, прежний председатель храма Гадхимаи, заявил, что договоренностей о запрете не было. По его словам, «благочестивых индуистов можно попросить не приносить в жертву животных, но нельзя заставить не делать этого». Чандра Шах считает, что эту традицию нельзя полностью искоренить.
Let me take a guess, this is “culture” or “tradition”? I call it savagery, repulsive and a massacre #Gadhimai #savages https://t.co/VYMlnx97XV @rickygervais— Jeroen (@jero3n) November 28, 2019
Большинство животных для жертвоприношения незаконным путем доставляются из Индии. В этом году индийские власти заявили, что будут конфисковывать животных на границе, но их усилий явно не хватило, чтобы остановить проведение фестиваля. В свою очередь, власти Непала, выделившие в 2014 году 60 тысяч долларов на помощь в его проведении, пообещали впредь не оказывать никакой поддержки в проведении церемонии. Несмотря на противодействие, фестиваль стартовал во вторник, 3 ноября, и в ближайшее время десятки тысяч животных будут убиты в пределах храма и на близлежащих полях.