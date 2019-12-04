В Непале начался самый кровавый фестиваль жертвоприношений. 4 года назад его почти запретили

Каждые пять лет в деревне Барияпура (Непал) примерно в 160 километрах к югу от Катманду проводится ритуал жертвоприношения, в ходе которого забиваются десятки тысяч животных. Назвение фестиваля — Гадхимаи — происходит от индуистской богини власти. Традиция восходит к индуистскому учителю, который около 250 лет назад, находясь в заключении, якобы увидел сон, в котором ему явилась богиня Гадхимаи и пообещала освободить его — взамен она потребовала пролития крови.

На фестиваль собираются сотни тысяч индуистов. Они приносят в жертву голубей, крыс, кур, коз и свиней, однако самой ценной жертвой считается буйвол. На церемонии 2014 года было умерщвлено около 250 тысяч этих животных.