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Жизнь планеты

Празднование Нового года в июне: свежая идея из Нидерландов

National Geographic Россия
30 декабря 2020
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Фото: snappygoat.com
В стране рассчитывают, что к этому времени большая часть населения получит вакцину от COVID-19.

Канун Нового года в Нидерландах выглядит довольно мрачно — никаких вечеринок и мероприятий, никаких семейных тусовок и фейерверков. Даже общенациональный обратный отсчёт, который должен был состояться в Амстердаме 31 декабря, отменен в результате строгих мер изоляции, объявленных 15 декабря премьер-министром Марком Рютте.

В то же время, известие о скорой вакцинации от коронавируса и объявленный голландским правительством план на вакцинацию большинства взрослых к 1 июня означает, что многие люди с нетерпением ждут лета и уже составляют на него планы. 

На фоне этих новостей Национальная организация профсоюзов предложила перенести массовое празднование Нового года в ночь с 30 июня по 1 июля. В организации признают, что подобный план во многом зависит от эффективности вакцинации, однако считают, что подобная новость способна вселить надежду в преддверии нынешнего карантинного Нового года. 

Председатель организации Марк де Натрис заявил, что люди нуждаются хороших новостях в этот период. «Будет здорово, если в наступающем году мы сможем вместе отпраздновать Новый год 30 июня или 1 июля. Устроить летнюю вечеринку с фейерверком или без него, на которой мы прогоняем разъяренных призраков коронавируса», — сказал Де Натрис.

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