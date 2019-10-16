В Нидерландах семья девять лет скрывалась в подвале от апокалипсиса

Полиция Нидерландов обнаружила в деревне Рейнервольд (Ruinerwold) на северо-востоке страны пять сестер и братьев в возрасте от 18 до 25 лет, которые не менее девяти лет прятались в подвале здания и ожидали конца света. С ними жил 58-летний мужчина, которого они называли отцом.

Тайна необычного семейства была раскрыта случайно: старшему брату удалось выбраться из заточения; он отправился в паб и заказал сразу несколько видов пива. Владелец заведения обратил внимание на неопрятный вид клиента, а также на то, что тот был слегка дезориентирован. В свою очередь молодой человек рассказал, что не выходил к людям с 2010 года, и «с этим пора покончить».

На место была вызвана полиция; она узнала адрес и отправилась к дому, где скрывались остальные. 58-летний мужчина отказался сотрудничать с властями и был арестован. Обыскав здание, полицейские нашли в гостиной скрытую лестницу, которая вела в подвал. Там действительно находились братья и сестры. Сейчас они доставлены в безопасное место.



Были опрошены местные жители, но они не видели ничего подозрительного: ферма была расположена в стороне от деревни, с которой ее разделяет мост. За исключением взрослого мужчины и нескольких домашних животных, соседи не замечали там никого.