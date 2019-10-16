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Жизнь планеты

В Нидерландах семья девять лет скрывалась в подвале от апокалипсиса

Анастасия Баринова
16 октября 2019
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Фото: NU.nl /Youtube
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Фото: Jan Zon van Dorsten
Шесть человек в возрасте от 18 до 58 лет жили почти в полной изоляции от внешнего мира.

Полиция Нидерландов обнаружила в деревне Рейнервольд (Ruinerwold) на северо-востоке страны пять сестер и братьев в возрасте от 18 до 25 лет, которые не менее девяти лет прятались в подвале здания и ожидали конца света. С ними жил 58-летний мужчина, которого они называли отцом.

Тайна необычного семейства была раскрыта случайно: старшему брату удалось выбраться из заточения; он отправился в паб и заказал сразу несколько видов пива. Владелец заведения обратил внимание на неопрятный вид клиента, а также на то, что тот был слегка дезориентирован. В свою очередь молодой человек рассказал, что не выходил к людям с 2010 года, и «с этим пора покончить».

На место была вызвана полиция; она узнала адрес и отправилась к дому, где скрывались остальные. 58-летний мужчина отказался сотрудничать с властями и был арестован. Обыскав здание, полицейские нашли в гостиной скрытую лестницу, которая вела в подвал. Там действительно находились братья и сестры. Сейчас они доставлены в безопасное место.

Были опрошены местные жители, но они не видели ничего подозрительного: ферма была расположена в стороне от деревни, с которой ее разделяет мост. За исключением взрослого мужчины и нескольких домашних животных, соседи не замечали там никого.

Следствие пока не смогло воссоздать всю цепочку событий, которые привели к этой ситуации, зато появляются новые вопросы. Предположительно, мать семейства умерла еще до переезда на ферму. Личность 58-летнего мужчины установлена: СМИ называют его Josef B. Однако он не является отцом запертых в подвале детей. Удерживал ли он их там против их воли, непонятно.

СМИ удалось найти профиль в соцсетях старшего из братьев – оказывается, молодой человек периодически выходил из дома по крайней мере уже с мая: он фотографировал природу. Его посты посвящены экологическим темам, а недавно он сообщил, что начал работать в интернет-магазине.

Проверяя эту информацию, журналисты отмечают, что магазин принадлежит компании, которой владеет арестованный Josef B. Вместе с тем, все страницы молодого человека вполне могут быть поддельными – но кому было нужно заводить их в начале года, тоже непонятно.

Следствие продолжается. Узнайте, как в Сан-Франциско меньше чем за минуту похитили гравюру Сальвадора Дали.