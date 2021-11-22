В Норвегии спустили на воду первое электрическое автономное судно

В Норвегии запустили первое в мире полностью электрическое автономное грузовое судно – Yara Birkeland. Корабль заменит более 40 тысяч поездок в год на грузовиках, которые загрязняют окружающую среду дизельным топливом.
Корабль Yara Birkeland будет перевозить 120 огромных контейнеров удобрений с завода в юго-восточном городе Порсгрунн в порт Бревик, находящийся в десятке километров. Хотя расстояние, которое преодолеет судно, довольно короткое – за это время оно столкнется со многими препятствиями. Yara Birkeland придется ориентироваться в узком фьорде, проплыть под двумя мостами, справляясь с течениями и интенсивным движением торговых и прогулочных судов и байдарок, а затем причалить в одном из самых оживленных портов Норвегии.
80-метровое судно водоизмещением 3 200 тонн начинает двухлетние рабочие испытания. Сначала оно будет передвигаться под командованием помощника капитана, который должен корректировать маневры судна, а в будущем начнет перевозить грузы полностью автономно.
На борту Yara Birkeland традиционное машинное отделение было заменено восемью аккумуляторными отсеками, что дало судну мощность 6,8 МВтч, получаемую от возобновляемой гидроэлектроэнергии.
Морской сектор, на который приходится почти три процента всех антропогенных выбросов, стремится сократить свои выбросы на 40 процентов к 2030 году и на 50 процентов к 2050 году. Однако, согласно последним данным Международной морской организации, международное и внутреннее судоходство и рыболовство в совокупности выбросило более одного миллиарда тонн парниковых газов в 2018 году (печальный контраст особенно заметен, если сравнивать с 962 миллионами тонн газа в 2012 году).
Сам по себе вклад Yara Birkeland в глобальные усилия по борьбе с изменением климата будет всего лишь каплей в море – он устранит 678 тонн углекислого газа в год, выбрасываемых избыточными грузовиками. Но важен даже такой показатель.
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