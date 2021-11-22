В Норвегии спустили на воду первое электрическое автономное судно

В Норвегии запустили первое в мире полностью электрическое автономное грузовое судно – Yara Birkeland. Корабль заменит более 40 тысяч поездок в год на грузовиках, которые загрязняют окружающую среду дизельным топливом.

Корабль Yara Birkeland будет перевозить 120 огромных контейнеров удобрений с завода в юго-восточном городе Порсгрунн в порт Бревик, находящийся в десятке километров. Хотя расстояние, которое преодолеет судно, довольно короткое – за это время оно столкнется со многими препятствиями. Yara Birkeland придется ориентироваться в узком фьорде, проплыть под двумя мостами, справляясь с течениями и интенсивным движением торговых и прогулочных судов и байдарок, а затем причалить в одном из самых оживленных портов Норвегии.

80-метровое судно водоизмещением 3 200 тонн начинает двухлетние рабочие испытания. Сначала оно будет передвигаться под командованием помощника капитана, который должен корректировать маневры судна, а в будущем начнет перевозить грузы полностью автономно.