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Жизнь планеты

На Самоа бушует эпидемия кори. Новой Зеландии тоже досталось

Анастасия Баринова
06 декабря 2019
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Фото: Euronews/YouTube
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Фото: Dr. Heinz F. Eichenwald/CDC
На Самоа и в соседних островных государствах объявлено чрезвычайное положение.

На тихоокеанских островах Самоа — массовая вспышка кори. Численность населения на островах составляет почти 200 000 человек. По данным правительства, корью заразилось не менее 4000 граждан. Известно о смерти 62 человек: 23 из них были дети в возрасте до одного года, и лишь один человек был старше 19 лет.

Вакцинация
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С ноября здесь объявлено чрезвычайное положение и введен карантин: магазины, школы и другие учреждения закрыты, людей просят не покидать дома, детям до 17 лет запрещено общаться со сверстниками вне круга семьи, дороги перекрыты, остановлено морское сообщение между островами. Работают только службы первой необходимости — полиция, медицина, автозаправки и так далее. Авиакомпания Samoan Airways, продолжающая осуществлять международные рейсы, обязала пассажиров из Самоа предоставлять подтверждение вакцинации от кори.

В стране экстренно проводится массовая вакцинация — к настоящему времени прививку от кори получило 55% населения, но для победы над опасным заболеванием требуется стопроцентный охват. Жителей домов, в которых есть невакцинированные члены семьи, попросили вывесить на дверь красные полотнища: так мобильным бригадам вакцинации их будет легче найти.

Корь крайне заразна и не имеет эффективных методов лечения, но при этом относится к предотвратимым заболеваниям: ее распространение останавливает поголовная вакцинация и коллективный иммунитет. Две прививки (первая — после года, вторая — в четыре года) обеспечивают 98% защиту от заражения на всю оставшуюся жизнь.

До начала эпохи превентивной вакцинации корь уносила миллионы жизней. В наши дни эта цифра снизилась до 110 000 жизней в год; худшая эпидемия бушует в Конго, где вакцинировано менее 30% населения, а число жертв кори достигло 5000 человек.

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Чрезвычайное положение из-за кори также объявили соседние с Самоа островные государства Фиджи и Тонго, однако там привито 90% жителей, и смертельных случаев не зафиксировано. В Новой Зеландии с января по сентябрь 2019 года произошло более 1000 случаев заболевания, но высокий уровень медицины и экстренные меры по вакцинации смогли остановить дальнейшие заражения.

Узнайте, как другие страны мира обеспечивают поголовную вакцинацию.