На Самоа бушует эпидемия кори. Новой Зеландии тоже досталось

С ноября здесь объявлено чрезвычайное положение и введен карантин: магазины, школы и другие учреждения закрыты, людей просят не покидать дома, детям до 17 лет запрещено общаться со сверстниками вне круга семьи, дороги перекрыты, остановлено морское сообщение между островами. Работают только службы первой необходимости — полиция, медицина, автозаправки и так далее. Авиакомпания Samoan Airways, продолжающая осуществлять международные рейсы, обязала пассажиров из Самоа предоставлять подтверждение вакцинации от кори.

В стране экстренно проводится массовая вакцинация — к настоящему времени прививку от кори получило 55% населения, но для победы над опасным заболеванием требуется стопроцентный охват. Жителей домов, в которых есть невакцинированные члены семьи, попросили вывесить на дверь красные полотнища: так мобильным бригадам вакцинации их будет легче найти.