В Панаме кота поймали при попытке пронести наркотики в тюрьму

Правоохранительные органы Панамы перехватили необычного контрабандиста – пушистого белого кота, который пытался проникнуть в тюрьму с мешочком, привязанным к его телу. После поимки кота полиция обнаружила в свертке наркотики.

Кот был пойман возле тюрьмы Нуэва-Эсперанса в провинции Колон, к северу от столицы Панама-Сити. В этом исправительном учреждении содержится более 1700 заключенных.