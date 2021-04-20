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Как создаются корма для животных
Жизнь планеты

В Панаме кота поймали при попытке пронести наркотики в тюрьму

National Geographic Россия
20 апреля 2021
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Фото: Lisandro M. Enrique / Flickr
Пушистый преступник не понесет никакого наказания.

Правоохранительные органы Панамы перехватили необычного контрабандиста – пушистого белого кота, который пытался проникнуть в тюрьму с мешочком, привязанным к его телу. После поимки кота полиция обнаружила в свертке наркотики. 

Кот был пойман возле тюрьмы Нуэва-Эсперанса в провинции Колон, к северу от столицы Панама-Сити. В этом исправительном учреждении содержится более 1700 заключенных. 

По словам Андреса Гутьерреса, главы пенитенциарной системы Панамы, «у животного была повязана ткань вокруг шеи», в которой были пакеты с белым порошком, листьями и «растительными веществами». По словам другого чиновника, это были кокаин, крэк и марихуана.

Прокуратура Колона по наркотикам сообщила, что начала расследование по факту использования животных для контрабанды запрещенных веществ в тюрьму Нуэва-Эсперанса.

По словам прокурора Эдуардо Родригеса, животное доставят в центр приема домашних животных.

В Панаме около 18 000 заключенных в 23 тюрьмах, большинство из которых переполнены. Ранее власти пресекали попытки доставки наркотиков с использованием голубей и дронов, но кот-контрабандист встретился им впервые.

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