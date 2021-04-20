В Панаме кота поймали при попытке пронести наркотики в тюрьму

Правоохранительные органы Панамы перехватили необычного контрабандиста – пушистого белого кота, который пытался проникнуть в тюрьму с мешочком, привязанным к его телу. После поимки кота полиция обнаружила в свертке наркотики.
Кот был пойман возле тюрьмы Нуэва-Эсперанса в провинции Колон, к северу от столицы Панама-Сити. В этом исправительном учреждении содержится более 1700 заключенных.
Fluffy white 'Narcocat' caught red-pawed 'smuggling drugs into notorious jail'https://t.co/aZF7W9SU9v pic.twitter.com/IGXzeEvI63— Lottie O’Neill (@Lottiethinks) April 19, 2021
По словам Андреса Гутьерреса, главы пенитенциарной системы Панамы, «у животного была повязана ткань вокруг шеи», в которой были пакеты с белым порошком, листьями и «растительными веществами». По словам другого чиновника, это были кокаин, крэк и марихуана.
Прокуратура Колона по наркотикам сообщила, что начала расследование по факту использования животных для контрабанды запрещенных веществ в тюрьму Нуэва-Эсперанса.
The purr-fect crime (nearly): 'Narcocat' is caught smuggling drugs into panama prison https://t.co/k3NXKRauBp— Daily Mail Online (@MailOnline) April 19, 2021
По словам прокурора Эдуардо Родригеса, животное доставят в центр приема домашних животных.
В Панаме около 18 000 заключенных в 23 тюрьмах, большинство из которых переполнены. Ранее власти пресекали попытки доставки наркотиков с использованием голубей и дронов, но кот-контрабандист встретился им впервые.