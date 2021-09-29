В Пенсильвании купили угольную электростанцию для майнинга

Холдинговая компания Stronghold Digital Mining в Пенсильвании недавно приобрела находящуюся в затруднительном финансовом положении угольную электростанцию ​​Scrubgrass. В настоящее время завод производит мощность, достаточную для 1800 майнеров ASIC — специализированных устройств для добычи биткоина. При этом к 2022 году планируется увеличить объемы производства, чтобы поддержать более 20 000 майнеров.

Stronghold Digital Mining будет использовать как топливо угольные отвалы в Пенсильвании, которые остались после производства. В компании отметили, что это выгодное во всех отношениях производство: из 200 тонн угля можно произвести один биткоин, или примерно 43 тысячи долларов по нынешнему курсу.

При этом только ближайших угольных отвалов хватит на 30 лет добычи криптовалюты. Такие отвалы представляют собой остаточные материалы, оставшиеся после операций по добыче угля; они могут быть особенно вредным для окружающей среды из-за выщелачивания металлов, таких как алюминий, железо и марганец, в почву и окружающие источники воды.