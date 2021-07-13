В Пензе снесен единственный в России деревянный планетарий

В 1987 году здание признали памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Но это его не спасло: средств на плановый ремонт не выделялось, и в 2011 году планетарий был закрыт по причине аварийного состояния. В 2019 году губернатор Иван Белозерцев рассказал о шагах по восстановлению памятника: его решили полностью снести, а затем построить «по новому проекту».

В будущем здании будет сохранена высота стен, расположение комнат, окна, коридоры, но общая площадь станет больше за счет появления дополнительного цокольного этажа. Предложенный несколькими годами ранее проект не был столь радикальным.