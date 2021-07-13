В Пензе снесен единственный в России деревянный планетарий

В 1928 году в пензенском парке имени Белинского была построена Народная обсерватория. Позднее в ее стенах располагалась гидрометеослужба, а затем уникальный деревянный комплекс стал планетарием. Первый оптический прибор для наблюдения за космосом там установили в 1954 году, и до последних лет в пяти залах музея была представлена богатая научная коллекция.
В 1987 году здание признали памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Но это его не спасло: средств на плановый ремонт не выделялось, и в 2011 году планетарий был закрыт по причине аварийного состояния. В 2019 году губернатор Иван Белозерцев рассказал о шагах по восстановлению памятника: его решили полностью снести, а затем построить «по новому проекту».
В будущем здании будет сохранена высота стен, расположение комнат, окна, коридоры, но общая площадь станет больше за счет появления дополнительного цокольного этажа. Предложенный несколькими годами ранее проект не был столь радикальным.
Защитники исторического наследия пытались привлечь внимание к планам по разрушению единственного в России и, вероятно, во всем мире деревянного планетария, но успехов не добились. Зампред Росрегионреставрации Татьяна Черняева обнаружила грубейшие нарушения в технологии «реставрации» слишком поздно: к моменту, когда она потребовала остановить снос, здание уже было практически разрушено.
Как утверждают в компании, занимающейся работами, весь разобранный материал будет отсортирован, и пригодные к использованию доски вернутся на свое место. В правдоподобность этих слов верится с трудом: демонтаж ветхого памятника с целью вычинки повреждённых деталей — долгий и кропотливый процесс. Деревянные храмы на Русском Севере реставрируются подчас годами, тогда как «демонтаж» пензенского планетария при помощи экскаваторов занял несколько часов.
Стоимость реставрации и приспособления обсерватории к современным задачам превышает 350 миллионов рублей. Новый планетарий должен появиться в Пензе в 2023 году, но это уже будет совершенно другое здание.