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Жизнь планеты

В «Пещере ужаса» нашли новые свитки Мертвого моря

National Geographic Россия
16 марта 2021
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Фото: Israel Antiquities Authority
Они датируются II веком нашей эры.

Управление древностей Израиля объявило об открытии десятков новых фрагментов пергамента с библейскими текстами, найденных в пещере в пустыне возле Мертвого моря. Это первые новые свитки, обнаруженные при археологических раскопках в пустыне к югу от Иерусалима за 60 лет.

Место, где были найдены свитки, называется «Пещера ужаса». Такое прозвище она получила после раскопок в 1960-х годах, когда в ней нашли около 40 человеческих скелетов. Пещера расположена в отдаленном каньоне Иудейской пустыни к югу от Иерусалима.

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Israel Antiquities Authority Фрагмент рукописи, найденной в «Пещере ужаса»

Считается, что фрагменты были спрятаны в пещере во время восстания Бар-Кохбы, вооруженного еврейского бунта против Рима во время правления императора Адриана между 132 и 136 годами нашей эры. Во вторник, 16 марта, Управление древностей Израиля провело пресс-конференцию, чтобы объявить об открытии. 

Свитки содержат строки греческого текста из книг Захарии и Наума.

Свитки Мертвого моря — собрание еврейских текстов, найденных в пустынных пещерах на Западном берегу недалеко от Кумрана в 1940-х и 1950-х годах. Они датируются периодом от III века до нашей эры до I века нашей эры. Свитки включают в себя ранние известные копии библейских текстов и документов.

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