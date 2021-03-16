В «Пещере ужаса» нашли новые свитки Мертвого моря

Управление древностей Израиля объявило об открытии десятков новых фрагментов пергамента с библейскими текстами, найденных в пещере в пустыне возле Мертвого моря. Это первые новые свитки, обнаруженные при археологических раскопках в пустыне к югу от Иерусалима за 60 лет.

Место, где были найдены свитки, называется «Пещера ужаса». Такое прозвище она получила после раскопок в 1960-х годах, когда в ней нашли около 40 человеческих скелетов. Пещера расположена в отдаленном каньоне Иудейской пустыни к югу от Иерусалима.