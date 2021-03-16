В «Пещере ужаса» нашли новые свитки Мертвого моря

Управление древностей Израиля объявило об открытии десятков новых фрагментов пергамента с библейскими текстами, найденных в пещере в пустыне возле Мертвого моря. Это первые новые свитки, обнаруженные при археологических раскопках в пустыне к югу от Иерусалима за 60 лет.
Место, где были найдены свитки, называется «Пещера ужаса». Такое прозвище она получила после раскопок в 1960-х годах, когда в ней нашли около 40 человеческих скелетов. Пещера расположена в отдаленном каньоне Иудейской пустыни к югу от Иерусалима.
Считается, что фрагменты были спрятаны в пещере во время восстания Бар-Кохбы, вооруженного еврейского бунта против Рима во время правления императора Адриана между 132 и 136 годами нашей эры. Во вторник, 16 марта, Управление древностей Израиля провело пресс-конференцию, чтобы объявить об открытии.
Свитки содержат строки греческого текста из книг Захарии и Наума.
Свитки Мертвого моря — собрание еврейских текстов, найденных в пустынных пещерах на Западном берегу недалеко от Кумрана в 1940-х и 1950-х годах. Они датируются периодом от III века до нашей эры до I века нашей эры. Свитки включают в себя ранние известные копии библейских текстов и документов.