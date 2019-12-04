В Подмосковье будут строить новые мусоросжигательные заводы. Что с ними не так?

Факт: все мусоросжигательные заводы представляют значительный риск для здоровья и окружающей среды соседних поселений, а также населения в целом. Даже самые технологически продвинутые установки для сжигания производят и выделяют тысячи веществ, которые загрязняют воздух, почву и воду. Многие из этих загрязнителей попадают в пищу и накапливаются во всей пищевой цепочке. Сотрудники мусоросжигательного завода и люди, проживающие вблизи таких предприятий, особенно подвергаются высокому риску воздействия диоксинов и других загрязнителей.

Нью-Йоркский Департамент охраны окружающей среды установил, что государственные мусоросжигательные заводы выбрасывают до 14 раз больше ртути, чем угольные электростанции в расчете на единицу энергии. В 2009 году в Нью-Йорке мусоросжигательные заводы сбросили в общей сложности на 36% больше ртути, чем угольные заводы.

В новых мусоросжигательных установках устройства для контроля загрязнения воздуха (например, воздушные фильтры захвата) снижают концентрации некоторых загрязнителей; но они не устраняют их. Уловленные ими загрязнители трансформируются в другие побочные продукты, такие как летучая зола, шлак (зольный остаток), котельная зола/окалина и шламовые сточные воды, которые затем выбрасываются в окружающую среду.

Наконец, в июле Институт экологии ВШЭ проанализировал эффективность решения «мусорной» проблемы в России с помощью строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ). Экологи ВШЭ утверждают, что заводы, которые планируют построить в Подмосковье, используют «устаревшую трехступенчатую очистку», в то время как на зарубежных заводах пять ступеней очистки.

То есть от каждого завода нам, кроме сожженного мусора, останутся вторичные отходы от сжигания, выбросы в атмосферу и сточные воды. И всего этого мы будем получать больше, чем могли бы от МСЗ с более современной пятиступенчатой системой очистки (хотя от них выбросы тоже есть).

В первую очередь от этого могут пострадать люди, проживающие вблизи мусоросжигательного завода. Они будут подвергаться воздействию токсичных соединений несколькими способами:

1. Вдыхая воздух, от которого страдают как работники завода, так и люди, которые живут поблизости;

2. Употребляя в пищу продукты местного производства или воду, загрязненную мусоросжигательным заводом. Высокотоксичные соединения — это диоксины. Они вызывают онкологию и неврологические повреждения, а также нарушают репродуктивную систему, систему щитовидной железы и так далее.

Вмешательство мусоросжигательных заводов в обращение с отходами косвенно способствует продолжающемуся образованию отходов и мешает развитию системы раздельного сбора, повторному использованию, компостированию, переработке и рециркуляции. Строительство одного МСЗ обходится России в 25 млрд рублей и обеспечивает меньше рабочих мест, чем комплексная переработка и компостирование.

Почитайте о правилах перевозки и утилизации мусора, которые недавно разработали для всей России.