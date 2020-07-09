В Подмосковье создадут крупнейший в мире лабиринт из растений

«Руководство фермерского хозяйства "Тараканово — волшебная страна" в городском округе Солнечногорск планирует совместить сельское хозяйство с развитием агротуризма (...) Основная идея проекта — создание агропредприятия с законченным циклом производства, переработки, хранения и продажи. Кроме того, в планах создание самого большого в мире тематического лабиринта из вечнозеленых растений», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорска.

На данный момент на территории фермерского хозяйства на площади более 8 га находится лабиринт в виде периодической таблицы Д.И. Менделеева, высаженный в честь 150-летия ее создания. В 2020 году планируется высадить еще три лабиринта, посвященные математике, физике и истории.

Солнечногорск расположен к северо-западу от Москвы в 44 километрах от МКАД, на берегу Сенежского озера.