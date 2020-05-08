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Жизнь планеты

В польской деревне, где 10 лет рождались только девочки, наконец появился мальчик

Михаил Сысоев
08 мая 2020
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Фото: TVP3 Opole / twitter.com
Необычная статистическая аномалия.

Крошечная деревня Мейсце Оджаньске (Miejsce Odrzańskie) на юге Польши, в которой проживает всего 300 человек, привлекла к себе всеобщее внимание, когда отправила на региональное соревнование по пожаротушению команду, полностью состоящую из девочек, хотя обычно в этом мероприятии участвуют мальчики. Выяснилось, что за последние 10 лет в Мейсце Оджаньске родились 13 девочек и ни одного мальчика. 

Глава населенного пункта Раймунд Фришко даже предложил награду первой паре, у которой родится мальчик. Спустя 10 месяцев это, наконец, произошло.

Мальчик, который получил имя Бартек, родился в семье Анны и Гжегожа Милеков 2 мая. По словам мамы ребенка, его рождение было двойным чудом, поскольку она едва не умерла при родах, и ей потребовалась операция. 

Анну и Гжегожа уже называют местными героями, а Раймунд Фришко заявил, что обещанная награда дойдет до родителей, но им придется немного подождать из-за пандемии. Он отметил, что родители хотели бы избежать излишнего внимания СМИ.

Анна и малыш Бартек все еще не выписаны из родильного дома, поскольку у ребенка был обнаружен повышенный уровень С-реактивного белка, что требует антибиотиков и регулярных проверок врачами больницы.

Фришко сказал, что случай с рождением девочек вызвал интерес ученых, которые предложили провести исследование для изучения уникальной ситуации.

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