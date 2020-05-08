В польской деревне, где 10 лет рождались только девочки, наконец появился мальчик

Крошечная деревня Мейсце Оджаньске (Miejsce Odrzańskie) на юге Польши, в которой проживает всего 300 человек, привлекла к себе всеобщее внимание, когда отправила на региональное соревнование по пожаротушению команду, полностью состоящую из девочек, хотя обычно в этом мероприятии участвуют мальчики. Выяснилось, что за последние 10 лет в Мейсце Оджаньске родились 13 девочек и ни одного мальчика.
Глава населенного пункта Раймунд Фришко даже предложил награду первой паре, у которой родится мальчик. Спустя 10 месяцев это, наконец, произошло.
Мальчик, который получил имя Бартек, родился в семье Анны и Гжегожа Милеков 2 мая. По словам мамы ребенка, его рождение было двойным чудом, поскольку она едва не умерла при родах, и ей потребовалась операция.
Po 10 latach Miejsce Odrzańskie w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim doczekało się narodzin chłopca. Od dekady na świat przychodziły tu same dziewczynki. Męski rodzynek urodził się w szpitalu w Gliwicach, a na jego przyjazd do domu już szykują się władze gminy. pic.twitter.com/9W19JpimXG— TVP3 Opole (@TVP3Opole) May 4, 2020
Анну и Гжегожа уже называют местными героями, а Раймунд Фришко заявил, что обещанная награда дойдет до родителей, но им придется немного подождать из-за пандемии. Он отметил, что родители хотели бы избежать излишнего внимания СМИ.
Анна и малыш Бартек все еще не выписаны из родильного дома, поскольку у ребенка был обнаружен повышенный уровень С-реактивного белка, что требует антибиотиков и регулярных проверок врачами больницы.
Фришко сказал, что случай с рождением девочек вызвал интерес ученых, которые предложили провести исследование для изучения уникальной ситуации.
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