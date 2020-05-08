В польской деревне, где 10 лет рождались только девочки, наконец появился мальчик

Крошечная деревня Мейсце Оджаньске (Miejsce Odrzańskie) на юге Польши, в которой проживает всего 300 человек, привлекла к себе всеобщее внимание, когда отправила на региональное соревнование по пожаротушению команду, полностью состоящую из девочек, хотя обычно в этом мероприятии участвуют мальчики. Выяснилось, что за последние 10 лет в Мейсце Оджаньске родились 13 девочек и ни одного мальчика.

Глава населенного пункта Раймунд Фришко даже предложил награду первой паре, у которой родится мальчик. Спустя 10 месяцев это, наконец, произошло.

Мальчик, который получил имя Бартек, родился в семье Анны и Гжегожа Милеков 2 мая. По словам мамы ребенка, его рождение было двойным чудом, поскольку она едва не умерла при родах, и ей потребовалась операция.