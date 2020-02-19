В Помпеях открылись три дома после реставрации: фото

Археологический парк Помпеи объявил об открытии для туристов трех важных домов в городе — Casa degli Amanti, Casa del Frutteto и Casa della Nave Europa.

Casa degli Amanti, также известный как «Дом влюбленных», был обнаружен в ходе раскопок в 1933 году. В 1980 году он получил значительные повреждения в результате землетрясения и был закрыт на реставрацию. Это единственный дом в Помпеях, второй этаж которого сохранился почти полностью. Здание первого века до нашей эры, которое, как полагают исследователи, было борделем, украшено изображениями с различными сценами из жизни, пейзажами и рыбами.

Дому обязан своим названием латинской надписи у входа: «Amantes, ut apes, vitam mellitam exigunt. Velle», что означает: «Любящие, как пчелы, живут сладкой как мед жизнью. Пусть будет так».