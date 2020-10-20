В Праге открылся отель для постояльцев с коронавирусом

Отель для зараженных коронавирусом открылся в столице Чехии: он позиционирует себя как безопасное место, чтобы провести карантин.
Размещение для приятного проведения карантина предложила постояльцам сеть Czech Inn Hotels. В одном из ее отелей, расположенном в центре Праги, ждут гостей с нетяжелыми симптомами, которые хотят провести карантин в изоляции, чтобы не заразить близких.
Четырехзвездочный отель Legerova 9 уже принял первых постояльцев: по большей части это обеспеченные люди. Весь процесс заселения происходит бесконтактно. Гости бронируют номера только через интернет или телефону. При бронировании от них требуется упомянуть все, что им может понадобиться во время пребывания.
На стойке регистрации нет персонала — заселение происходит с помощью виртуального помощника на экране, а ключ ожидает гостей в двери. Продолжительность пребывания зависит от длительности болезни, покидать номер в течение всего времени пребывания в отеле нельзя. После каждого постояльца номер будет закрываться на сутки для полной дезинфекции.
Постояльцы могут заказать доставку еды, а также услуги прачечной — для этого необходимо сложить вещи для стирки в специальный мешок и оставить за дверью. Застилать кровати они должны сами. В отеле работает дежурный врач, в случае ухудшения здоровья администрация организует госпитализацию.
Гостям доступны стандартные номера стоимостью от 100 евро, номера бизнес-класса и апартаменты. Можно заказать завтрак, полупансион или пансион.
В управлении сети Czech Inn Hotels находятся 23 отеля на 6 тысяч мест в чешской столице и несколько отелей в Брно и на курорте Гаррахов. Как заявил управляющий директор компании Ярослав Слобода, идея размещения больных появилась после того, как власти Чехии на прошлой неделе объявили о повторном введении полного карантина.
Слобода также заметил, что это решение позволит компании снизить убытки — бронирования отелей сети сократились из-за пандемии коронавируса на 75% по сравнению с прошлым годом.
В Чехии 17 октября был поставлен третий подряд суточный рекорд по числу заражений коронавирусом — 11,1 тысячи. По сравнению с предыдущим днем оно выросло на 1,4 тысячи. Всего в стране заболели 160 тыс. человек, 1,2 тысячи умерли. Власти страны объявили о переводе школ на дистанционное обучение и закрытии баров и ресторанов с 14 октября.
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