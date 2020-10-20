В Праге открылся отель для постояльцев с коронавирусом

Отель для зараженных коронавирусом открылся в столице Чехии: он позиционирует себя как безопасное место, чтобы провести карантин.

Размещение для приятного проведения карантина предложила постояльцам сеть Czech Inn Hotels. В одном из ее отелей, расположенном в центре Праги, ждут гостей с нетяжелыми симптомами, которые хотят провести карантин в изоляции, чтобы не заразить близких.

Четырехзвездочный отель Legerova 9 уже принял первых постояльцев: по большей части это обеспеченные люди. Весь процесс заселения происходит бесконтактно. Гости бронируют номера только через интернет или телефону. При бронировании от них требуется упомянуть все, что им может понадобиться во время пребывания.

На стойке регистрации нет персонала — заселение происходит с помощью виртуального помощника на экране, а ключ ожидает гостей в двери. Продолжительность пребывания зависит от длительности болезни, покидать номер в течение всего времени пребывания в отеле нельзя. После каждого постояльца номер будет закрываться на сутки для полной дезинфекции.