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Жизнь планеты

В пустыне Аль-Ула построили полностью зеркальное здание

01 апреля 2020
Марайя
Фото: guinnessworldrecords.com
Марайя
Фото: guinnessworldrecords.com
Конструкция попала в Книгу рекордов Гиннеса

Концертный зал «Марайя» (зеркало или отражение на арабском языке) стал самым большим полностью зеркальным зданием в мире. Его площадь составляет 9 740 квадратных метров.

Как отмечает Королевская комиссия по пустыне Аль-Ула (RCU), здание было разработано, чтобы отразить и подчеркнуть естественную красоту Аль-Улы.

«Аль-Ула — это место мирового наследия, и это наша реализация XXI века. Мы стремились создать культурный центр для проведения мероприятий мирового класса, спектаклей, праздников и деловых встреч. «Марайя» — это среда которая переплетает природу, культуру и человечество», — Амр Аль-Мадани, генеральный директор (RCU).

Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы сделать из Аль-Улы культурный центр с музеями, выставочными центрами и галереями под открытым небом. С 31 января по 7 марта 2020 года здесь проходила выставка Desert X AlUla, к которой в пустыне было возведено множество арт-объектов.

В пустыне Аль-Ула находится первый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии — древний город Мадаин-Салих.  

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