В пустыне Аль-Ула построили полностью зеркальное здание

Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы сделать из Аль-Улы культурный центр с музеями, выставочными центрами и галереями под открытым небом. С 31 января по 7 марта 2020 года здесь проходила выставка Desert X AlUla, к которой в пустыне было возведено множество арт-объектов.

В пустыне Аль-Ула находится первый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии — древний город Мадаин-Салих.