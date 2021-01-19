В пустыне Сахара выпал снег

Метеорологи зафиксировали снегопад в алжирском городе Айн-Сефра, располагающемся в африканской пустыне Сахара. Эксперты отмечают, что подобное произошло в четвертый раз за последние 42 года. Ранее это случалось в 1979, 2017 и 2018 годах.

Сообщается, что температура в этом районе опустилась до -3 °C. Очевидцы утверждают, что снег создал красивые узоры на песке.

Пустыня Сахара, покрывающая большую часть Северной Африки, за последние несколько сотен тысяч лет претерпевала изменения климата, но снег и лед в этом районе все еще очень редки. Однако бывают и исключения. В 1979 году метель была достаточно сильной, чтобы остановить движение транспорта в провинции Наама, в 2017 году выпал снег толщиной до метра, а в 2018 году выпало 40 сантиметров снега.