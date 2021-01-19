Поиск
x
National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Жизнь планеты

В пустыне Сахара выпал снег

National Geographic Россия
19 января 2021
_.jpg
Это произошло в четвертый раз за последние 42 года.

Метеорологи зафиксировали снегопад в алжирском городе Айн-Сефра, располагающемся в африканской пустыне Сахара. Эксперты отмечают, что подобное произошло в четвертый раз за последние 42 года. Ранее это случалось в 1979, 2017 и 2018 годах.

Сообщается, что температура в этом районе опустилась до -3 °C. Очевидцы утверждают, что снег создал красивые узоры на песке.

Пустыня Сахара, покрывающая большую часть Северной Африки, за последние несколько сотен тысяч лет претерпевала изменения климата, но снег и лед в этом районе все еще очень редки. Однако бывают и исключения. В 1979 году метель была достаточно сильной, чтобы остановить движение транспорта в провинции Наама, в 2017 году выпал снег толщиной до метра, а в 2018 году выпало 40 сантиметров снега.

Айн-Сефра, известная как «ворота в пустыню», находится на высоте около 1000 метров над уровнем моря и окружена Атласскими горами. Средняя температура в январе здесь составляет около 14 °C.

Аномально низкая температура на выходных была зафиксирована и в Саудовской Аравии. Там также выпал снег, а столбик термометра опустился до -2 °C.

Рекордно низкие температуры в последние дни регистрируются и в Европе.

рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Правила съемок: «National Geographic Россия» тестирует камеру для путешествий

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Instagram

У нас очень красивый Инстаграм – подписывайтесь!