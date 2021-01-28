В распиленном агате притаился персонаж «Улицы Сезам»

Агат, найденный в Соледаде, месте добычи драгоценных камней на юге Бразилии, скрывал внутри себя редкий узор, удивительно напоминающий персонажа Коржик из телешоу «Улица Сезам». Коржик, или печеньковый монстр (Cookie Monster), известен своим ненасытным аппетитом, а также фразами, произносимыми им через набитый рот: «Я хочу печенье!», «Я ем печенье!».

Распиленный агат показал калифорнийский коллекционер минералов Майк Бауэрс. Он купил камень в ноябре у бразильского геммолога Лукаса Фассари. После публикации фотографий минерала в Facebook «Коржик» немедленно обрел бешеную популярность.