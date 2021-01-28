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Жизнь планеты

В распиленном агате притаился персонаж «Улицы Сезам»

National Geographic Россия
28 января 2021
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Это же Коржик!

Агат, найденный в Соледаде, месте добычи драгоценных камней на юге Бразилии, скрывал внутри себя редкий узор, удивительно напоминающий персонажа Коржик из телешоу «Улица Сезам». Коржик, или печеньковый монстр (Cookie Monster), известен своим ненасытным аппетитом, а также фразами, произносимыми им через набитый рот: «Я хочу печенье!», «Я ем печенье!».

Распиленный агат показал калифорнийский коллекционер минералов Майк Бауэрс. Он купил камень в ноябре у бразильского геммолога Лукаса Фассари. После публикации фотографий минерала в Facebook «Коржик» немедленно обрел бешеную популярность.

«Я не знал, что печеньковый монстр был так хорошо известен и стал частью мирового культурного наследия», — Майк Бауэрс.

По словам Бауэрса, с ним даже связался актер, который озвучивает Коржика в «Улице Сезам».

Агаты — это ювелирно-поделочные камни, разновидность халцедона, который в свою очередь представляет собой разновидность кварца. Существует несколько версий происхождения агатов, одна из которых гласит, что они развиваются в вулканических породах, а полости внутри них образованы пузырьками газа в горячей лаве.

Со временем, когда лава остывает, вода, насыщенная диоксидом кремния, просачивается через полости. Когда вода испаряется, диоксид кремния остается на стенках полости, образуя красочные слои кристаллов. Различные цвета минерала вызваны химическими примесями в диоксиде кремния и расстоянием между кристаллами.

Еще одна уникальная особенность агата Cookie Monster заключается в том, что лицо проявляется с обеих сторон ограненного камня. Обычно пустоты выстраиваются не так аккуратно, чтобы создать зеркальное отражение.

Бауэрс сказал, что пока планирует оставить камень себе. По его словам, в конечном итоге агат может оказаться в музее или в руках высококлассного коллекционера.

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