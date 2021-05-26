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«Дикая природа России»
Жизнь планеты

В России более 40 аэродромов закрывают для обслуживания воздушных судов

Анастасия Баринова
26 мая 2021
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«Лопшеньга»
Фото: onegapomorie/Instagram
Правительство выпустило соответствующее распоряжение. Это может отрезать от мира многие малые населенные пункты.

На сайте Правительства РФ 24 мая появилось распоряжение о закрытии для обслуживания воздушных судов гражданской авиации более 40 малых аэродромов. Документ, ссылающийся на статью 50 Воздушного кодекса РФ, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В список вошли Богучаны, Верхняя Золотица, Енисейск, Лабожское, Ценогоры и многие другие аэроромы. Многие из них находятся в Архангельской области и Ненецком АО. В сумме – воздушные гавани 44 малых населенных пунктов больше не смогут обслуживать суда гражданской авиации. 

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Publication.pravo.gov.ru

До этого руководители семи компаний, выполняющих полеты по местным или межрегиональным маршрутам, направили Михаилу Мишустину письмо, где предупредили о риске закрытия малых аэропортов из-за «колоссальных издержек» по новым требованиям безопасности. В пресс-службе Минтранса тогда уверили, что в постановление будут внесены коррективы, снижающие затраты операторов малых аэропортов.

Среди перечисленных в распоряжении аэропортов – знаменитый аэродром «Лопшеньга». Поморская деревня Лопшеньга, где живет около 200 человек, расположена неподалеку от национального парка «Онежское Поморье». Она, как и множество других небольших населенных пунктов России, отрезана от крупных городов – дороги там непроходимые (если вообще есть), и самолеты Ан-2 здесь оставались самым востребованным видом транспорта. 

В условиях бездорожья и больших расстояний лопшари еще с 1960-х подружились с самолетами — легендарными АН-2, которые летают «на большую землю» два-три раза в неделю. «Аннушка» — самолет на 10-12 мест, своеобразная воздушная маршрутка. И все же именно на ней авиаторами Русского Севера в историю гражданской авиации России вписано немало примечательных страниц. 

Кроме того, «Лопшеньга» был первым в России действующим сельским аэропортом-музеем. Аэропорт в Лопшеньге деревянный – настоящий образец наследия знаменитой деревянной архитектуры Русского Севера. 

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С 26 мая уже не работает якутский «Айхал». Этот аэропорт местного значения появился одновременно с поселком в 1961 году после открытия кимберлитовой трубки «Айхал». Главное градообразующее предприятие в этом населенном пункте – Айхальский ГОК Акционерной компании «АЛРОСА». С 1 января 2016 года «Айхал» входит в состав ФКП «Аэропорты Севера».

Остальные аэропорты, указанные в списке, по всей видимости, закроются в ближайшие дни. Остается только догадываться, как жители тех населенных пунктов, которые могли полагаться только на воздушное сообщение с «большой землей», теперь будут смогут путешествовать по территории регионов и за их пределы.

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