В России более 40 аэродромов закрывают для обслуживания воздушных судов
На сайте Правительства РФ 24 мая появилось распоряжение о закрытии для обслуживания воздушных судов гражданской авиации более 40 малых аэродромов. Документ, ссылающийся на статью 50 Воздушного кодекса РФ, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
В список вошли Богучаны, Верхняя Золотица, Енисейск, Лабожское, Ценогоры и многие другие аэроромы. Многие из них находятся в Архангельской области и Ненецком АО. В сумме – воздушные гавани 44 малых населенных пунктов больше не смогут обслуживать суда гражданской авиации.
До этого руководители семи компаний, выполняющих полеты по местным или межрегиональным маршрутам, направили Михаилу Мишустину письмо, где предупредили о риске закрытия малых аэропортов из-за «колоссальных издержек» по новым требованиям безопасности. В пресс-службе Минтранса тогда уверили, что в постановление будут внесены коррективы, снижающие затраты операторов малых аэропортов.
Среди перечисленных в распоряжении аэропортов – знаменитый аэродром «Лопшеньга». Поморская деревня Лопшеньга, где живет около 200 человек, расположена неподалеку от национального парка «Онежское Поморье». Она, как и множество других небольших населенных пунктов России, отрезана от крупных городов – дороги там непроходимые (если вообще есть), и самолеты Ан-2 здесь оставались самым востребованным видом транспорта.
В условиях бездорожья и больших расстояний лопшари еще с 1960-х подружились с самолетами — легендарными АН-2, которые летают «на большую землю» два-три раза в неделю. «Аннушка» — самолет на 10-12 мест, своеобразная воздушная маршрутка. И все же именно на ней авиаторами Русского Севера в историю гражданской авиации России вписано немало примечательных страниц.
Кроме того, «Лопшеньга» был первым в России действующим сельским аэропортом-музеем. Аэропорт в Лопшеньге деревянный – настоящий образец наследия знаменитой деревянной архитектуры Русского Севера.
С 26 мая уже не работает якутский «Айхал». Этот аэропорт местного значения появился одновременно с поселком в 1961 году после открытия кимберлитовой трубки «Айхал». Главное градообразующее предприятие в этом населенном пункте – Айхальский ГОК Акционерной компании «АЛРОСА». С 1 января 2016 года «Айхал» входит в состав ФКП «Аэропорты Севера».
Остальные аэропорты, указанные в списке, по всей видимости, закроются в ближайшие дни. Остается только догадываться, как жители тех населенных пунктов, которые могли полагаться только на воздушное сообщение с «большой землей», теперь будут смогут путешествовать по территории регионов и за их пределы.