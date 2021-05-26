В России более 40 аэродромов закрывают для обслуживания воздушных судов

До этого руководители семи компаний, выполняющих полеты по местным или межрегиональным маршрутам, направили Михаилу Мишустину письмо, где предупредили о риске закрытия малых аэропортов из-за «колоссальных издержек» по новым требованиям безопасности. В пресс-службе Минтранса тогда уверили, что в постановление будут внесены коррективы, снижающие затраты операторов малых аэропортов.

Среди перечисленных в распоряжении аэропортов – знаменитый аэродром «Лопшеньга». Поморская деревня Лопшеньга, где живет около 200 человек, расположена неподалеку от национального парка «Онежское Поморье». Она, как и множество других небольших населенных пунктов России, отрезана от крупных городов – дороги там непроходимые (если вообще есть), и самолеты Ан-2 здесь оставались самым востребованным видом транспорта.

В условиях бездорожья и больших расстояний лопшари еще с 1960-х подружились с самолетами — легендарными АН-2, которые летают «на большую землю» два-три раза в неделю. «Аннушка» — самолет на 10-12 мест, своеобразная воздушная маршрутка. И все же именно на ней авиаторами Русского Севера в историю гражданской авиации России вписано немало примечательных страниц.