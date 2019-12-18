В России будут сжигать огромные объемы отходов – этот способ приравняли к переработке

На протяжении последних лет в России проводится реформа в области обращения с отходами. На государственном уровне была разработана политика экологического развития на период до 2030 года. В ее рамках предполагается раздельный сбор отходов, жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию и поэтапное введение запрета на захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке.



Национальный проект «Экология» ставит задачу повысить долю утилизации коммунальных отходов с 5% в 2018 г. до 36% в 2024 г. Обсуждение путей реализации этих проектов продолжается. Во вторник, 17 декабря, Госдума во втором чтении приняла поправки к законопроекту о плате за негативное воздействие на окружающую среду, а 18 декабря документ принят в третьем окончательном чтении. Депутаты приравняли сжигание мусора к его утилизации при условии предварительного извлечения из отходов полезных компонентов. В силу закон вступает с 1 января 2020 года.

В действующем законе «Об отходах» под утилизацией имеется в виду переработка отходов: «Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг)...», а сжигание считается «обезвреживанием отходов». Теперь сжигание мусора с извлечением полезных компонентов приравняют к переработке и назовут «энергетической утилизацией».



Система сбора и обработки мусора в России практически не обновлялась десятилетиями. В большинстве случаев мусор захоранивается на специальных полигонах. Сбор фильтратов и свалочных газов при этом не производится, что создает экологическую опасность для окружающей территории и приводит к протестам местных жителей.