В России будут сжигать огромные объемы отходов – этот способ приравняли к переработке

На протяжении последних лет в России проводится реформа в области обращения с отходами. На государственном уровне была разработана политика экологического развития на период до 2030 года. В ее рамках предполагается раздельный сбор отходов, жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию и поэтапное введение запрета на захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке.
Национальный проект «Экология» ставит задачу повысить долю утилизации коммунальных отходов с 5% в 2018 г. до 36% в 2024 г. Обсуждение путей реализации этих проектов продолжается. Во вторник, 17 декабря, Госдума во втором чтении приняла поправки к законопроекту о плате за негативное воздействие на окружающую среду, а 18 декабря документ принят в третьем окончательном чтении. Депутаты приравняли сжигание мусора к его утилизации при условии предварительного извлечения из отходов полезных компонентов. В силу закон вступает с 1 января 2020 года.
В действующем законе «Об отходах» под утилизацией имеется в виду переработка отходов: «Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг)...», а сжигание считается «обезвреживанием отходов». Теперь сжигание мусора с извлечением полезных компонентов приравняют к переработке и назовут «энергетической утилизацией».
Система сбора и обработки мусора в России практически не обновлялась десятилетиями. В большинстве случаев мусор захоранивается на специальных полигонах. Сбор фильтратов и свалочных газов при этом не производится, что создает экологическую опасность для окружающей территории и приводит к протестам местных жителей.
Помимо захоронения, применяются частичная переработка и «обезвреживание» (сжигание). Вопрос о его целесообразности остается дискуссионным. Противники напоминают о неизбежных выбросах токсичных веществ в окружающую среду – как в составе дымовых газов, так и в виде твердых частиц. Кроме того, в процессе сжигания происходит потеря металлов и других потенциально ценных компонентов, которые могли бы использоваться в промышленности в качестве вторичного сырья. Извлекать их из золы необоснованно дорого.
Сторонники говорят о заметном уменьшении объема и массы отходов при их сжигании, а для захоронения золы требуется гораздо меньше места, чем для захоронения отходов на полигонах ТБО. По их данным, свалки представляют для окружающей среды большую опасность. Они также напоминают о возможности использования сжигаемого мусора в качестве топлива и активно ссылаются на мировую практику.
Страны, называющие себя «стопроцентно зелеными» и заявляющие о практически полной переработке своего мусора – например, Швеция – сжигают около 50% мусора. В результате тепло подается в более чем миллион домов, а остающиеся в пепле металлы перерабатываются и используются в дорожном строительстве. До 34% мусора в этой стране перерабатывается напрямую, а на долю биологических отходов приходится 16% от общего объема. Только один процент отходов оказывается здесь на полигонах.
По замыслу российских депутатов, сжигаемый мусор также станет источником энергии, потому что сжигать его просто так, без получения тепловой либо энергетической энергии, запретят.
По его мнению, заявления о том, что законопроект «открывает дорогу сжиганию мусора», не имеют под собой основания. «Мусор горит прямо сейчас: сегодня на 14 тыс. свалок, которые расположены на всей территории РФ и занимают площадь в 4 млн гектаров»,– напоминает он. Еще одна поправка в принятый закон предполагает введение обязательной энергетической экспертизы соответствующих мусоросжигательных мощностей на этапе проектной документации.
И наконец одновременно с законом нижняя палата приняла постановление, предлагающее правительству РФ реализовать комплекс мер по стимулированию переработки и раздельному накоплению отходов. Гражданам, которые занимаются раздельным накоплением мусора, предлагается возмещать часть средств, уплаченных ими за коммунальную услугу по обращению с отходами.
По данным на 2014 год, российский город с населением около 1 млн человек ежегодно выбрасывает на прилегающие территории до 400 тысяч тонн твердых бытовых отходов (ТБО), что соответствует 350-400 кг на одного жителя страны. Подавляющее большинство россиян, 92%, не занимается раздельной сортировкой: весь мусор выбрасывают в одном пакете.
Кабмину также рекомендуется «установить ответственность за нарушение запрета на захоронение на полигонах полезных компонентов, если их еще можно перерабатывать». Узнайте о других шагах реализации «мусорной реформы».