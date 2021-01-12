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Жизнь планеты

В России планируется разрешить только самозатухающие сигареты

National Geographic Россия
12 января 2021
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Фото: pixabay.com
С новыми требованиями к табачной продукции выступают МЧС и Минздрав.

Ведомства готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими, документ может быть утвержден через два года. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими – это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению. Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России», — Ринат Еникеев.

По словам Еникеева, такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы, в СССР тоже были подобные сигареты, пожаров от которых практически не происходило.

Сейчас в производстве сигарет используют селитрованную бумагу, которая хорошо горит. Еникеев отметил, что в России происходит очень много пожаров из-за неосторожного курения, в том числе в состоянии опьянения, когда непотушенная сигарета попадает на постель, диваны или на пол, а температура в зоне соприкосновения с поверхностью достигает 450 °C, что и приводит к возгораниям.

По данным МЧС, в 2018 году непотушенные сигареты стали причиной 10% всех пожаров. Также это частая причина смертей в пожарах, так, в 2017 году из-за неосторожности при курении погибли 3255 человек (41,6% от всех погибших).

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