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Жизнь планеты

В России провели первую в мире сложную операцию на сердце через небольшой надрез

National Geographic Россия
12 апреля 2021
Кардиохирурги прооперировали 65-летнего пациента, который был госпитализирован с выраженным аортальным пороком сердца из-за кальцификации.

Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина впервые в мире провели операцию по протезированию аортального клапана сердца, восходящего отдела и дуги аорты с помощью небольшого бокового шестисантиметрового надреза, сообщает ТАСС.

«Это первый в мире опыт одномоментного протезирования аортального клапана сердца, восходящего отдела и дуги аорты через мини-доступ размером 6 см с рассечением кожных покровов в межреберном промежутке», — говорится в сообщении центра. 

65-летний пациент был госпитализирован в центр с выраженным аортальным пороком сердца из-за кальцификации, то есть отложения солей кальция на створках клапана. Кроме того, у мужчины наблюдался сопутствующий аневризм — расширение стенки сосуда до 6 см при норме в 3 см. 

Кардиохирурги провели ему операцию по замене измененного участка аорты и пораженного клапана на синтетический протез. Оперативное вмешательство выполнили через боковой межреберный промежуток с рассечением мягких тканей втрое меньшим, чем при серединном доступе через грудину.

«Неоспоримыми преимуществами данной технологии являются: во-первых, полная сохранность костных структур грудины, что позволяет свести к минимуму риск инфекционных осложнений хирургической раны; во-вторых, быстрая реабилитация пациента, за счет уменьшения хирургической травмы и сохранения каркастности грудной клетки пациент сможет вернуться к полной физической активности уже через 10-14 дней после вмешательства», — Александр Богачёв-Прокофьев, директор института патологии кровообращения НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина.

НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина — крупнейший многопрофильный высокотехнологичный медицинский и образовательный центр страны, где оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургическими, онкологическими заболеваниями или сочетанной патологией. Помощь по этим направлениям получают жители всех регионов России. Ежегодно в НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина выполняют более 20 тысяч операций.

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