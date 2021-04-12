В России провели первую в мире сложную операцию на сердце через небольшой надрез

Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина впервые в мире провели операцию по протезированию аортального клапана сердца, восходящего отдела и дуги аорты с помощью небольшого бокового шестисантиметрового надреза, сообщает ТАСС.

«Это первый в мире опыт одномоментного протезирования аортального клапана сердца, восходящего отдела и дуги аорты через мини-доступ размером 6 см с рассечением кожных покровов в межреберном промежутке», — говорится в сообщении центра.

65-летний пациент был госпитализирован в центр с выраженным аортальным пороком сердца из-за кальцификации, то есть отложения солей кальция на створках клапана. Кроме того, у мужчины наблюдался сопутствующий аневризм — расширение стенки сосуда до 6 см при норме в 3 см.

Кардиохирурги провели ему операцию по замене измененного участка аорты и пораженного клапана на синтетический протез. Оперативное вмешательство выполнили через боковой межреберный промежуток с рассечением мягких тканей втрое меньшим, чем при серединном доступе через грудину.