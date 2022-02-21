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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Жизнь планеты

В России запретят выбрасывать бытовую технику на помойку. Что с ней тогда делать?

National Geographic Россия

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С марта отслужившие свое приборы нужно будет сдавать на утилизацию.

С 1 марта в России запретят выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику и компьютеры. Все эти предметы нужно будет сдавать на утилизацию, сообщает «Парламентская газета».

С 2021 года россиянам запрещено выбрасывать 182 вида товаров, в том числе телефоны, аккумуляторы, шины, ртутные лампы, термометры, химические вещества и медицинские отходы. Теперь этот список пополнится новыми группами, которые следует сдавать на переработку в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины компьютерной и бытовой техники.

Несколько десятков специальных «мегабаков», куда люди могут сгрузить бытовую технику, мебель, стекло, шины и другие отходы, уже появились в Подмосковье. В Москве запустили экспериментальный сервис «Вывоз ненужных вещей». Для того, чтобы избавиться, к примеру, от старого холодильника, аккумулятора или ванны, нужно заполнить заявку на портале mos.ru, после чего их заберут бесплатно.

Фото: мегабак.рф
Фото: мегабак.рф

Фото: мегабак.рф

За нарушение правил обращения с мусором россиянам грозит штраф. Для обычных граждан он составляет от одной до двух тысяч рублей, а для компаний — 100-500 тысяч рублей. За повторный проступок в течение года могут оштрафовать уже на две-три тысячи и 250-400 тысяч рублей соответственно.

Ранее Гринпис России выяснил, что из 73,7 млн жителей крупных городов доступ к инфраструктуре раздельного сбора имеют только 14,5% населения или 10,7 млн человек.

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