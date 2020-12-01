В Румынии нашли еще один загадочный обелиск. А тот, что стоял в Юте, пропал

В середине ноября сотрудники Департамента общественной безопасности штата Юта (UDPS) во время подсчета поголовья толсторогов (Ovis canadensis) с вертолета обнаружили в каньоне округа Сан-Хуан-Каунти странный металлический обелиск, врытый в землю.

Предмет был сделан из металлического листа, скрепленного шурупами. Пользователи Reddit, основываясь на спутниковых снимках высокого разрешения, определили, что «монолит» был установлен между августом 2015-го и октябрем 2016 года. Но кто установил предмет, так и осталось неясным.

29 ноября сотрудники Бюро землепользования штата Юта (BLM) опубликовали пресс-релиз, в котором сообщили об исчезновении обелиска. Они отметили, что, хотя предмет и был установлен незаконно, ни один из департаментов не ответственен за его пропажу. В релизе говорится, что за последнее время место, где был установлен обелиск посетило множество людей.