В Румынии нашли еще один загадочный обелиск. А тот, что стоял в Юте, пропал

В середине ноября сотрудники Департамента общественной безопасности штата Юта (UDPS) во время подсчета поголовья толсторогов (Ovis canadensis) с вертолета обнаружили в каньоне округа Сан-Хуан-Каунти странный металлический обелиск, врытый в землю.
Предмет был сделан из металлического листа, скрепленного шурупами. Пользователи Reddit, основываясь на спутниковых снимках высокого разрешения, определили, что «монолит» был установлен между августом 2015-го и октябрем 2016 года. Но кто установил предмет, так и осталось неясным.
29 ноября сотрудники Бюро землепользования штата Юта (BLM) опубликовали пресс-релиз, в котором сообщили об исчезновении обелиска. Они отметили, что, хотя предмет и был установлен незаконно, ни один из департаментов не ответственен за его пропажу. В релизе говорится, что за последнее время место, где был установлен обелиск посетило множество людей.
В BLM, однако, отметили, что каньон Сан-Хуан-Каунти не предназначен для посещения. На этой территории нет сотовой связи, туалетов и автостоянки. Кроме того, добраться до каньона можно только на специализированном автомобиле. Несколько легковых машин уже были эвакуированы с этой территории.
Рикардо Марино и Сиерра Ван Метер, пешие туристы, направившиеся к обелиску 27 ноября рассказали, что видели пикап, удалявшийся со стороны каньона, где располагалась конструкция. В его кузове явно был какой-то массивный предмет, но в темное время суток подробностей разглядеть не удалось.
Теперь история с загадочными монолитами получила неожиданное продолжение. Таинственный предмет, похожий на обелиск в Юте, появился на склоне холма Батка-Доамней в городе Пьятра-Нямц, расположенном в северо-восточной части Румынии.
Официальные лица также сообщили, что не знают, кем был установлен обелиск, и начали соответствующее расследование. Металлическая конструкция высотой около четырех метров появился в нескольких метрах от Петродавской дакийской крепости, известной археологической достопримечательности. Эта крепость была разрушена во II веке нашей эры римлянами, а ее останки можно увидеть и сегодня в виде частей городской стены.
OK, NOW this is getting interesting!— David Grinspoon (@DrFunkySpoon) November 30, 2020
Mysterious Monolith Update: New Mysterious Monolith Appears in Romaniahttps://t.co/5E1dTbS8YX pic.twitter.com/EPHnSIk6Ga
Официальный представитель культурного объекта Рочана Йосану заявила, что установка обелиска была незаконной. «Прежде чем что-то там устанавливать, им нужно было разрешение нашего учреждения, которое затем должно быть одобрено Министерством культуры», — отметила она.
Румынский обелиск, судя по снимкам, сделан более небрежно. Его грани скреплены точечной сваркой и грубо отполированы.
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