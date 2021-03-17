В Саратове открылась выставка «Дикая природа России»

Также на открытии выставки присутствовали председатель регионального комитета по туризму Виктория Бородянская, депутат областной думы, директор музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Шнитке в Энгельсе Юлия Ермакова, ученые университета, художники и культурная общественность. Открытие сопровождалось игрой музыкантов Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.

В этом году «National Geographic Россия» начинает новый конкурсный цикл, и в скором времени мы объявим о старте сбора работ. Следите и участвуйте!