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National Geographic Россия №207, март 2021
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Жизнь планеты

В Саратове открылась выставка «Дикая природа России»

National Geographic Россия
17 марта 2021
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Музыканты Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова на открытии фотовыставки
Фото: Ирина Ветчинкина
Экспозиция продлится до 10 мая.

11 марта в Саратовском художественном музее имени А. Н. Радищева открылась фотовыставка «Дикая природа России 2019».

«Дикая природа России» — это собрание лучших работ одноименного конкурса, который проходит на Nat-geo.ru с 2011 года. Ежегодно на конкурс поступают десятки тысяч фотографий как от профессионалов, так и от любителей.

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Осмотр экспозиции
Фото: Ирина Ветчинкина
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Главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук
Фото: Ирина Ветчинкина
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Гости фотовыставки «Дикая природа России»
Фото: Ирина Ветчинкина
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Музыканты Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова
Фото: Ирина Ветчинкина
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Музыканты Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова играют на открытии выставки
Фото: Ирина Ветчинкина
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Осмотр экспозиции
Фото: Ирина Ветчинкина

Всего в музее представлены 124 фотоработы. Отбор велся из 40 тысяч присланных на конкурс работ. До Саратова выставка успела побывать в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.

«Я безумно благодарен радищевскому музею, что саратовцы теперь могут увидеть эти прекрасные работы. Мы проводим такие выставки уже 10 лет. Тут представлены уникальные природные кадры со всех уголков России. Иногда чтобы получить кадр-победитель, фотограф часами сидит в засаде и выжидает удачный момент. В этом и есть вся прелесть дикой природы», — Андрей Паламарчук, главный редактор «National Geographic Россия».

Также на открытии выставки присутствовали председатель регионального комитета по туризму Виктория Бородянская, депутат областной думы, директор музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Шнитке в Энгельсе Юлия Ермакова, ученые университета, художники и культурная общественность. Открытие сопровождалось игрой музыкантов Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.

В этом году «National Geographic Россия» начинает новый конкурсный цикл, и в скором времени мы объявим о старте сбора работ. Следите и участвуйте!

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