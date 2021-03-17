В Саратове открылась выставка «Дикая природа России»
11 марта в Саратовском художественном музее имени А. Н. Радищева открылась фотовыставка «Дикая природа России 2019».
«Дикая природа России» — это собрание лучших работ одноименного конкурса, который проходит на Nat-geo.ru с 2011 года. Ежегодно на конкурс поступают десятки тысяч фотографий как от профессионалов, так и от любителей.
Всего в музее представлены 124 фотоработы. Отбор велся из 40 тысяч присланных на конкурс работ. До Саратова выставка успела побывать в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.
Также на открытии выставки присутствовали председатель регионального комитета по туризму Виктория Бородянская, депутат областной думы, директор музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Шнитке в Энгельсе Юлия Ермакова, ученые университета, художники и культурная общественность. Открытие сопровождалось игрой музыкантов Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.
В этом году «National Geographic Россия» начинает новый конкурсный цикл, и в скором времени мы объявим о старте сбора работ. Следите и участвуйте!