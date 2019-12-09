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Жизнь планеты

В Саудовской Аравии отменили раздельные входы в рестораны для мужчин и женщин

09 декабря 2019
Страна сделала очередной шаг к преодолению гендерной сегрегации.

В Саудовской Аравии на протяжении десятилетий действовало правило, согласно которому каждый ресторан был обязан иметь отдельный вход в заведение для женщин и их семей и для мужчин, которые не являются их родственниками. За соблюдением правила строго следили священнослужители и религиозная полиция.

В последний год рестораны перестали придерживаться правила негласно, но официальная его отмена произошла только сейчас. Об этом в твиттере сообщило Министерство муниципалитетов и сельских дел.

Пресс-секретарь министерства не уточнил, смогут ли рестораны ввести единые залы для мужчин и женщин. Новые правила не являются обязательными. Это означает, что рестораны могут по-прежнему иметь отдельные входы, если так решат их владельцы.

Политика гендерной сегрегации в Саудовской Аравии начала смягчаться с возвышением наследного принца Мухаммеда. 34-летний сын короля Салмана в настоящее время является фактическим правителем страны.

За последнее время женщинам в Саудовской Аравии разрешили ходить на футбольные матчи, водить автомобиль, служить в армии (в звании не выше сержанта), а также получать паспорт и выезжать за границу без разрешения родственников мужского пола.