В Саудовской Аравии отменили раздельные входы в рестораны для мужчин и женщин

В Саудовской Аравии на протяжении десятилетий действовало правило, согласно которому каждый ресторан был обязан иметь отдельный вход в заведение для женщин и их семей и для мужчин, которые не являются их родственниками. За соблюдением правила строго следили священнослужители и религиозная полиция.

В последний год рестораны перестали придерживаться правила негласно, но официальная его отмена произошла только сейчас. Об этом в твиттере сообщило Министерство муниципалитетов и сельских дел.

Пресс-секретарь министерства не уточнил, смогут ли рестораны ввести единые залы для мужчин и женщин. Новые правила не являются обязательными. Это означает, что рестораны могут по-прежнему иметь отдельные входы, если так решат их владельцы.