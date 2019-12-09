В Саудовской Аравии отменили раздельные входы в рестораны для мужчин и женщин

В Саудовской Аравии на протяжении десятилетий действовало правило, согласно которому каждый ресторан был обязан иметь отдельный вход в заведение для женщин и их семей и для мужчин, которые не являются их родственниками. За соблюдением правила строго следили священнослужители и религиозная полиция.
В последний год рестораны перестали придерживаться правила негласно, но официальная его отмена произошла только сейчас. Об этом в твиттере сообщило Министерство муниципалитетов и сельских дел.
Пресс-секретарь министерства не уточнил, смогут ли рестораны ввести единые залы для мужчин и женщин. Новые правила не являются обязательными. Это означает, что рестораны могут по-прежнему иметь отдельные входы, если так решат их владельцы.
Saudi Arabia is ending the requirement that restaurants have two separate entrances: one for families and unaccompanied women and another for single men https://t.co/xksSaJfFRb— Bloomberg (@business) December 8, 2019
Политика гендерной сегрегации в Саудовской Аравии начала смягчаться с возвышением наследного принца Мухаммеда. 34-летний сын короля Салмана в настоящее время является фактическим правителем страны.
За последнее время женщинам в Саудовской Аравии разрешили ходить на футбольные матчи, водить автомобиль, служить в армии (в звании не выше сержанта), а также получать паспорт и выезжать за границу без разрешения родственников мужского пола.