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Жизнь планеты

В США начали продавать «бессмертные» яблоки: они могут храниться целый год

02 декабря 2019
Cosmic Crisp
На то, чтобы вывести и утвердить новый сорт яблок, селекционеры потратили двадцать лет – и это стоило того.

Сорт яблок под названием Cosmic Crisp является гибридом сортов Honeycrisp и Enterprise и был впервые выведен учеными Университета штата Вашингтон с помощью перекрестного опыления в 1997 году.

Для того, чтобы вывести яблоки на широкий рынок и сделать их доступными любому покупателю в США, потребовалось 22 года и 10 миллионов долларов, сообщает BBC

«Получилось хрустящее, довольно твердое и сочное яблоко кисло-сладкого вкуса», – Кейт Эванс, руководитель программы селекции Cosmic Crisp в университете штата Вашингтон.

По словам Эванс, срок хранения яблок увеличился благодаря тому, что мякоть плода окисляется очень медленно – это позволяет хранить Cosmic Crisp в холодильнике 10-12 месяцев без потери качества.

Экслюзивное право выращивать сорт получили фермеры штата Вашингтон, получившие лицензию на десять лет. Всего было посажено 12 миллионов яблонь нового сорта.

В супермаркетах яблоки продаются по цене 1,99 доллара за фунт (около 4,4 доллара за килограмм). На данный момент в продажу поступили 450 тысяч коробок по 40 фунтов (18,14 килограмма). 

Посмотрите на «призрачные яблоки» – чудеса зимней природы. 