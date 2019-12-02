В США начали продавать «бессмертные» яблоки: они могут храниться целый год

Сорт яблок под названием Cosmic Crisp является гибридом сортов Honeycrisp и Enterprise и был впервые выведен учеными Университета штата Вашингтон с помощью перекрестного опыления в 1997 году.

Для того, чтобы вывести яблоки на широкий рынок и сделать их доступными любому покупателю в США, потребовалось 22 года и 10 миллионов долларов, сообщает BBC.