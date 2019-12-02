В США начали продавать «бессмертные» яблоки: они могут храниться целый год

Сорт яблок под названием Cosmic Crisp является гибридом сортов Honeycrisp и Enterprise и был впервые выведен учеными Университета штата Вашингтон с помощью перекрестного опыления в 1997 году.
Для того, чтобы вывести яблоки на широкий рынок и сделать их доступными любому покупателю в США, потребовалось 22 года и 10 миллионов долларов, сообщает BBC.
По словам Эванс, срок хранения яблок увеличился благодаря тому, что мякоть плода окисляется очень медленно – это позволяет хранить Cosmic Crisp в холодильнике 10-12 месяцев без потери качества.
Экслюзивное право выращивать сорт получили фермеры штата Вашингтон, получившие лицензию на десять лет. Всего было посажено 12 миллионов яблонь нового сорта.
В супермаркетах яблоки продаются по цене 1,99 доллара за фунт (около 4,4 доллара за килограмм). На данный момент в продажу поступили 450 тысяч коробок по 40 фунтов (18,14 килограмма).
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