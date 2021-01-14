Как превратить старую взлетно-посадочную полосу в цветущий парк: опыт Шанхая

То, что когда-то было 1830-метровой взлетно-посадочной полосой в аэропорту Шанхая, теперь представляет собой потрясающий парк с 2227 деревьями, 82 видами растений, велосипедными дорожками, детской площадкой и рощей для наблюдения за птицами.
Проект под названием Xuhui Runway Park является детищем международной архитектурной фирмы Sasaki, которая преобразовала бетонную взлетно-посадочную полосу аэропорта Лунхуа. Он работал 80 лет до 2011 года и был единственным гражданским аэропортом города до 1949 года. Работа над созданием парка началась в 2016 году и завершилась в апреле 2020-го.
«Поскольку это была взлетно-посадочная полоса аэропорта, мы чувствовали, что ощущение движения было очень важным для этого пространства», — Марк Доусон, директор бостонского офиса Sasaki.
Как сообщается на официальном сайте Sasaki, «консервация и повторное использование бетона взлетно-посадочной полосы на месте не только сэкономили затраты на строительство, но и снизили выбросы парниковых газов, который могли бы появиться при производстве нового бетона». Парк может использоваться для проведения мероприятий численностью до 3500 человек.
Авторы проекта постарались сохранить особенности взлетно-посадочной полосы, оставив на месте надстройки указателей направления, а поврежденные участки взлетно-посадочной полосы превратились в узоры из булыжника вдоль пешеходных дорожек.
«Чтобы отразить предыдущую историю места, дизайн имитирует движение взлетно-посадочной полосы, создавая разнообразные линейные пространства для автомобилей, велосипедов и пешеходов, объединяя парк и улицу в одну взаимосвязанную последовательность в масштабе взлетно-посадочной полосы», — добавляет Доусон.
Impressive urban #regeneration project as this former #Shanghai Airport runaway is transformed into a #park 🌳🌼 https://t.co/oXSKRpRZIT 👍 #urbandesign #urbangarden #greenspace pic.twitter.com/LCOvYbtuZ3— rbmp (@rbmplimited) January 13, 2021
Авторы проекта отмечают, что все освещение объекта — светодиодное, что снижает ежегодное потребление электроэнергии на 167 000 киловатт по сравнению с металлогалогенным освещением. Большинство строительных материалов были закуплены на месте и являются экологически чистыми, чтобы уменьшить выбросы при транспортировке, защитить тропические леса и поддержать местную экономику.
Парк располагается в районе набережной реки Сюйхуэй. Как отмечается, за время его постройки стоимость недвижимости в этом районе увеличилась на 80 процентов.
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