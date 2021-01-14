Как превратить старую взлетно-посадочную полосу в цветущий парк: опыт Шанхая

«Поскольку это была взлетно-посадочная полоса аэропорта, мы чувствовали, что ощущение движения было очень важным для этого пространства», — Марк Доусон, директор бостонского офиса Sasaki.

Как сообщается на официальном сайте Sasaki, «консервация и повторное использование бетона взлетно-посадочной полосы на месте не только сэкономили затраты на строительство, но и снизили выбросы парниковых газов, который могли бы появиться при производстве нового бетона». Парк может использоваться для проведения мероприятий численностью до 3500 человек.

Авторы проекта постарались сохранить особенности взлетно-посадочной полосы, оставив на месте надстройки указателей направления, а поврежденные участки взлетно-посадочной полосы превратились в узоры из булыжника вдоль пешеходных дорожек.

«Чтобы отразить предыдущую историю места, дизайн имитирует движение взлетно-посадочной полосы, создавая разнообразные линейные пространства для автомобилей, велосипедов и пешеходов, объединяя парк и улицу в одну взаимосвязанную последовательность в масштабе взлетно-посадочной полосы», — добавляет Доусон.