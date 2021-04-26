В Шотландии запускают самую мощную плавающую приливную турбину в мире

Компания Orbital Marine Power Ltd, базирующаяся в Шотландии, успешно запустила свою приливную турбину мощностью 2 МВт, Orbital O2.
Приливная турбина грузоподъемностью 680 тонн была перенесена с причала Форт-Портс в Данди в реку Тай с использованием погружной баржи. Теперь турбина будет отбуксирована на Оркнейские острова, где ее введут в эксплуатацию.
В Orbital отмечают, что турбина будет подключена к Европейскому центру морской энергии (EMEC) и станет самой мощной в мире эксплуатируемой приливной турбиной. О2 удовлетворит потребности в электроэнергии примерно в 2000 домохозяйствах в Великобритании и предотвратит попадание в атмосферу около 2200 тонн СО₂ в год.
Турбина O2 имеет конструкцию корпуса длиной 74 метра с двумя гондолами мощностью 1 МВт в конце выдвижных опор. 10-метровые лопасти дают O2 более 600 м2 рабочей площади для улавливания текущей приливной энергии. Плавучая конструкция удерживается на станции с помощью четырехточечной системы швартовки, где каждая швартовная цепь может поднять более 50 двухэтажных автобусов.
O2 была спроектирована таким образом, чтобы установка турбины и всех связанных с ней причалов могла производиться недорогими рабочими судами, а обслуживание – судами RIB, что минимизирует время простоя и снижает затраты на строительство и эксплуатацию. Электроэнергия передается от турбины через динамический кабель на морское дно и статический кабель вдоль морского дна в местную береговую электрическую сеть.
Эксперты уверены, что Orbital O2 поможет развитию приливной энергетики в мире. По их планам, к 2050 году энергия приливов и отливов может обеспечить около 10% потребностей Европы в электричестве.
О2 – мощнейшая плавающая приливная турбина в мире, однако она заметно уступает стационарным приливным электростанциям. Так, в декабре 2011 года в Южной Корее была запущена приливная электростанция мощностью 254 МВт. Она способна обеспечить энергией город с населением 500 000 человек.
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