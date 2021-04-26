В Шотландии запускают самую мощную плавающую приливную турбину в мире

Компания Orbital Marine Power Ltd, базирующаяся в Шотландии, успешно запустила свою приливную турбину мощностью 2 МВт, Orbital O2.

Приливная турбина грузоподъемностью 680 тонн была перенесена с причала Форт-Портс в Данди в реку Тай с использованием погружной баржи. Теперь турбина будет отбуксирована на Оркнейские острова, где ее введут в эксплуатацию.

В Orbital отмечают, что турбина будет подключена к Европейскому центру морской энергии (EMEC) и станет самой мощной в мире эксплуатируемой приливной турбиной. О2 удовлетворит потребности в электроэнергии примерно в 2000 домохозяйствах в Великобритании и предотвратит попадание в атмосферу около 2200 тонн СО₂ в год.