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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Жизнь планеты

В Шри-Ланке нашли 500-килограммовый камень, состоящий из сапфиров

National Geographic Россия
28 июля 2021
Его стоимость оценивается в 100 миллионов долларов.

Крупнейшее в мире скопление звездчатых сапфиров нашли в богатом минералами округе Ратнапура в Шри-Ланке, на заднем дворе дома торговца драгоценными камнями, который попросил представить его как мистер Гэмидж. Он не захотел называть свое полное имя или местонахождение по соображениям безопасности.

Камень весит около 510 килограммов или 2,5 миллиона каратов. Он получил название «Сапфир Серендипити». В современном английском языке serendipity переводится как «интуиция», или нечто, произошедшее по счастливой случайности. Однако это слово произошло от древнего арабского названия Шри-Ланки «Серендип».

«Я никогда раньше не видел такого большого экземпляра. Вероятно, он образовался около 400 миллионов лет назад», – геммолог Гамини Зойса.

Гэмидж, торговец драгоценными камнями в третьем поколении, сообщил властям о находке, но потребовалось больше года, чтобы очистить камень от грязи и других примесей, после чего его проанализировали и сертифицировали.

По словам Гэмиджа, во время процесса очистки некоторые камни выпали из кластера, и они оказались высококачественными звездчатыми сапфирами.

Шри-Ланка — ведущий экспортер сапфиров и других драгоценных камней. В прошлом году страна заработала около полумиллиарда долларов за счет экспорта драгоценных камней, бриллиантов и ювелирных изделий.

«Это особый образец звездчатого сапфира, вероятно, самый большой в мире. Учитывая размер и его стоимость, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи», — сказал Тилак Вирасингхе, председатель Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки.

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