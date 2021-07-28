В Шри-Ланке нашли 500-килограммовый камень, состоящий из сапфиров

Крупнейшее в мире скопление звездчатых сапфиров нашли в богатом минералами округе Ратнапура в Шри-Ланке, на заднем дворе дома торговца драгоценными камнями, который попросил представить его как мистер Гэмидж. Он не захотел называть свое полное имя или местонахождение по соображениям безопасности.
Камень весит около 510 килограммов или 2,5 миллиона каратов. Он получил название «Сапфир Серендипити». В современном английском языке serendipity переводится как «интуиция», или нечто, произошедшее по счастливой случайности. Однако это слово произошло от древнего арабского названия Шри-Ланки «Серендип».
Гэмидж, торговец драгоценными камнями в третьем поколении, сообщил властям о находке, но потребовалось больше года, чтобы очистить камень от грязи и других примесей, после чего его проанализировали и сертифицировали.
По словам Гэмиджа, во время процесса очистки некоторые камни выпали из кластера, и они оказались высококачественными звездчатыми сапфирами.
World's largest star sapphire cluster found in Sri Lanka backyard https://t.co/uy10MZDhtz— BBC News (World) (@BBCWorld) July 27, 2021
Шри-Ланка — ведущий экспортер сапфиров и других драгоценных камней. В прошлом году страна заработала около полумиллиарда долларов за счет экспорта драгоценных камней, бриллиантов и ювелирных изделий.
«Это особый образец звездчатого сапфира, вероятно, самый большой в мире. Учитывая размер и его стоимость, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи», — сказал Тилак Вирасингхе, председатель Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки.