В Шри-Ланке нашли 500-килограммовый камень, состоящий из сапфиров

Крупнейшее в мире скопление звездчатых сапфиров нашли в богатом минералами округе Ратнапура в Шри-Ланке, на заднем дворе дома торговца драгоценными камнями, который попросил представить его как мистер Гэмидж. Он не захотел называть свое полное имя или местонахождение по соображениям безопасности.

Камень весит около 510 килограммов или 2,5 миллиона каратов. Он получил название «Сапфир Серендипити». В современном английском языке serendipity переводится как «интуиция», или нечто, произошедшее по счастливой случайности. Однако это слово произошло от древнего арабского названия Шри-Ланки «Серендип».