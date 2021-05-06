В Швеции нашли подношение божествам бронзового века

Шведский картограф Томас Карлссон нашел в лесу к северу от Гетеборга клад бронзового века, возраст которого составляет около 2500 лет. Среди находок Карлссона оказались ожерелья, браслеты и булавки для одежды.

Археологи отмечают редкость находки и предполагают, что клад – подношение древних людей божествам. Они оставляли свои дары в реках и болотистой местности. Вероятно, Карлссон нашел клад после того, как его раскопали дикие животные, для которых предметы интереса не представляли и поэтому были оставлены на виду.

По словам Карлссона, сначала он подумал, что наткнулся на какой-то хлам. Поскольку предметы довольно хорошо сохранились, картограф не ожидал, что они настолько древние.