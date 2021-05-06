В Швеции нашли подношение божествам бронзового века
Шведский картограф Томас Карлссон нашел в лесу к северу от Гетеборга клад бронзового века, возраст которого составляет около 2500 лет. Среди находок Карлссона оказались ожерелья, браслеты и булавки для одежды.
Археологи отмечают редкость находки и предполагают, что клад – подношение древних людей божествам. Они оставляли свои дары в реках и болотистой местности. Вероятно, Карлссон нашел клад после того, как его раскопали дикие животные, для которых предметы интереса не представляли и поэтому были оставлены на виду.
По словам Карлссона, сначала он подумал, что наткнулся на какой-то хлам. Поскольку предметы довольно хорошо сохранились, картограф не ожидал, что они настолько древние.
Археологи, к которым обратился Карлссон, сообщили, что с момента раскопки бронзовых щитов в Фрослунде в середине 1980-х годов в Швеции не находили подобных древностей. Они отметили и то, что клад включал удилище, подобное найденным в Дании.
«Большинство находок состоит из бронзовых предметов, которые могут быть связаны с женщинами высокого статуса из бронзового века. Они использовались для украшения различных частей тела, а также для украшения и удержания различных предметов одежды, вероятно, сделанных из шерсти», – заявил профессор археологии Гетеборгского университета Йохан Линг.
По законам Швеции, нашедший исторические ценности должен сообщить об этом полиции или местным властям, так как они считаются собственностью государства. За это власти могут выдать вознаграждение.