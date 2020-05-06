В Швеции появился ресторан для соблюдающих самоизоляцию: видео

«Мы хотим, чтобы гость не испытывал ощущения слежки, пока принимает пищу. Мы все переживаем трудные времена, и есть люди, которые потеряли работу, любимого человека или даже разум», — говорят Перссон и Карлссон.

Они отмечают, что концепция ресторана пришла им в голову, когда к ним в гости приехали родители Линды, путешествовавшие по миру. В Швеции нет категорических запретов в отношении социального дистанцирования, и действуют только рекомендации. Несмотря на это, Расмус и Перссон решили вместо того, чтобы пускать родителей в дом, где все четверо могли бы пообедать вместе, накрыть для них столик в саду на безопасном расстоянии.

Линда и Расмус отмечают, что цену за ужин в их ресторане назначают сами посетители.