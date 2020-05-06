В Швеции появился ресторан для соблюдающих самоизоляцию: видео

Расмус Перссон и Линда Карлссон — пара ответственная за уникальную концепцию — проживает в городе Вермланд, расположенном примерно в 350 километрах от Стокгольма. Они назвали свой ресторан Bord For En («Столик для одного»), он представляет собой единственный столик и стул, выставленный на лугу.
Bord For En нет официантов, а в день обслуживается всего один посетитель. Расмус и Линда обещают обеспечить гостям полное уединение и отсутствие посторонних глаз. Еда и напитки доставляются каждому гостю в корзине для пикника, привязанной к веревке, ведущей к кухонному окну ресторана.
«Мы хотим, чтобы гость не испытывал ощущения слежки, пока принимает пищу. Мы все переживаем трудные времена, и есть люди, которые потеряли работу, любимого человека или даже разум», — говорят Перссон и Карлссон.
Они отмечают, что концепция ресторана пришла им в голову, когда к ним в гости приехали родители Линды, путешествовавшие по миру. В Швеции нет категорических запретов в отношении социального дистанцирования, и действуют только рекомендации. Несмотря на это, Расмус и Перссон решили вместо того, чтобы пускать родителей в дом, где все четверо могли бы пообедать вместе, накрыть для них столик в саду на безопасном расстоянии.
Линда и Расмус отмечают, что цену за ужин в их ресторане назначают сами посетители.
Расмус надеется, что Bord For En еще более уменьшит социальную неловкость, которую может испытывать одинокий посетитель в кафе или ресторане.
«У меня есть мечта о том, чтобы ужин в одиночестве стал социально приемлемым, и может быть, теперь мы добьемся этого», — говорит Расмус.
На вопрос о том, будут ли исключения для пар, которые самоизолируются вместе, Линда отвечает отрицательно.
«Мы можем находиться в изоляции, но проводим ли мы время с самими собой? Вот возможность сделать это. Вам стоит попробовать», — говорит Линда.
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