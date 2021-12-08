В Швейцарии разрешили капсулу для эвтаназии. Перед смертью человек может испытать эйфорию
Созданная при помощи 3D-принтера капсула Sarco для легальной эвтаназии получила разрешение на использование в Швейцарии.
Как рассказал изобретатель устройства Филип Нитшке из австралийской международной некоммерческой организации Exit International, «капсула смерти Sarco активируется изнутри человеком, который решил умереть». Ее можно отбуксировать куда угодно по желанию человека, собирающегося прибегнуть к эвтаназии. Он добавил, что устройство разработано с учетом требований комфорта.
После активации устройства внутреннее пространство капсулы заполняется азотом, а уровень кислорода снижается с 21 процента до 1 процента примерно за 30 секунд.
Нитшке добавил, что смерть следует за потерей сознания примерно через пять-десять минут.
На данный момент в Швейцарии легализована непрямая эвтаназия – помощь при самоубийстве, например, введение или предоставление больному по его просьбе препаратов, приводящих к быстрой смерти. Чаще всего для этого используется препарат из класса барбитуратов.
Нитшке сообщил, что Exit International планирует разработать способы проведения эвтаназии без необходимости присутствия врача для психиатрической экспертизы.
В 2020 году в Швейцарии прибегли к эвтаназии 1300 человек. Эвтаназия разрешена в швейцарском кантоне Цюрих с 1941 года, но узаконена для граждан Швейцарии – с 2006 года, а для иностранных граждан – с 2011-го. За последние четыре года, согласно статистике, опубликованной Journal of Medical Ethics, число иностранцев, въезжающих в Швейцарию ради эвтаназии, увеличилось вдвое.