В Швейцарии разрешили капсулу для эвтаназии. Перед смертью человек может испытать эйфорию

Созданная при помощи 3D-принтера капсула Sarco для легальной эвтаназии получила разрешение на использование в Швейцарии.

Как рассказал изобретатель устройства Филип Нитшке из австралийской международной некоммерческой организации Exit International, «капсула смерти Sarco активируется изнутри человеком, который решил умереть». Ее можно отбуксировать куда угодно по желанию человека, собирающегося прибегнуть к эвтаназии. Он добавил, что устройство разработано с учетом требований комфорта.

После активации устройства внутреннее пространство капсулы заполняется азотом, а уровень кислорода снижается с 21 процента до 1 процента примерно за 30 секунд.